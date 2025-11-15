Atp Finals, Alcaraz mette pressione a Sinner: “Io sono il numero 1 ma a Torino è lui il favorito”

“È lui il favorito”. Carlos Alcaraz si presenta in zona mista tra i corridoi sotterranei dell’Inalpi Arena: dopo la vittoria in semifinale contro Felix Auger–Aliassime, evita la conferenza stampa. Vuole fare in fretta, andare a letto presto. Perché il grande obiettivo è vincere le Atp Finals 2025 battendo Jannik Sinner nella sua Torino. Lo spagnolo risponde alle domande e – con il consueto sorriso – mette pressione al suo rivale.

“Chi è il favorito? Essere il numero 1 significa che ho giocato molto bene durante tutta la stagione, su tutte le superfici. Lui sta giocando il suo miglior tennis indoor. Giochiamo davanti al suo pubblico di casa. Direi che è lui il favorito”, dice Alcaraz. Che poi precisa: “Non voglio crederci, ma direi che è lui il favorito per domani”.

Lo spagnolo cita anche l’allenamento congiunto svolto a Torino prima dell’inizio del torneo: “Mi ha battuto 6-3 abbastanza facilmente, a dire il vero. Anche se in allenamento è una sensazione totalmente diversa rispetto a entrare in campo per una partita ufficiale”. E poi ancora: “Giocare contro Jannik su un campo indoor è una delle sfide migliori o più difficili che abbiamo nel tennis in questo momento. Giochiamo davanti al suo pubblico di casa. Questo rende tutto ancora più difficile”.

Alcaraz vuole quasi sottolineare tutte le difficoltà che dovrà affrontare, per cominciare già a caricarsi: “Sono pronto ad accettare la sfida e sono pronto a giocare un grande tennis“.