La gaffe di Tajani a Bari: “Riempivamo pure il San Paolo”. Che però è lo stadio del Napoli. Poi non capisce e dice: “Evviva San Nicola”

Incredibile gaffe di Antonio Tajani in apertura del suo intervento al comizio di Bari a sostegno di Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alle regionali in Puglia. Per aizzare il pubblico presente, il segretario di Forza Italia ha esordiato dicendo: “Riempivamo pure lo stadio San Paolo”. Peccato che il San Paolo sia lo stadio del Napoli, che per la verità da qualche anno è intitolato a Diego Armando Maradona. Lo storico impianto di Bari, realizzato per Italia 90, è invece il San Nicola. Ma Tajani ci ha messo un po’ per capire perché il pubblico avesse iniziato a rumoreggiare: “San Nicola? Sì, evviva San Nicola, allora”, ha risposto. Per poi finalmente comprendere il suo lapsus e dire un po’ imbarazzato: “Stadio San Nicola, giusto hai ragione…”.