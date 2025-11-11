L'esterno si è scontrato con un avversario durante Salernitana-Crotone e ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero-contusa al labbro: le sue condizioni sono stabili

Paura, stadio ammutolito e poi un sospiro di sollievo. Momenti di apprensione ieri, 10 novembre, all’Arechi di Salerno al quarto minuto del primo tempo durante la sfida tra Salernitana e Crotone, valida per il girone C di Serie C. L’attaccante del Crotone Enrico Piovanello e l’esterno dei campani Marco Villa si sono scontrati in maniera accidentale, sbattendo entrambi la testa. A riportare conseguenze peggiori è stato Villa, che ha presumibilmente perso i sensi. Motivo per cui compagni, avversari e arbitro si sono subito allarmati e hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari e del personale medico in barella. Intorno al calciatore della Salernitana si è formato una sorta di scudo, con lo stadio Arechi improvvisamente in silenzio.

Dopo pochi attimi, il giocatore della Salernitana è stato portato fuori dal campo e poi all’ospedale Ruggi d’Aragona a bordo di un’ambulanza per i vari accertamenti. Nonostante la presenza di sangue sul volto, il giocatore aveva già ripreso pienamente conoscenza. Motivo per cui la partita è continuata. Il match è terminato 0-0, con Villa sostituito da Coppolaro. Piovanello è invece rimasto in campo con un turbante in testa, dopo aver ricevuto le cure dal suo staff medico. Prima del match, il giocatore della Salernitana era stato premiato come Mvp di ottobre dai tifosi.

Successivamente la Salernitana ha dato un aggiornamento sulle condizioni del giocatore sul suo sito ufficiale: “Il calciatore Luca Villa, vittima di uno scontro di gioco nel corso della partita di questa sera contro il Crotone, ha riportato un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa al labbro. Trasportato immediatamente presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il giocatore vi trascorrerà alcune ore sotto osservazione. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e saranno rivalutate nelle prossime ore dallo staff medico granata, prontamente intervenuto nell’occasione, guidato dal dott. Vincenzo Rosciano con il medico sociale dott. Christian Crescenzo e i fisioterapisti Giuseppe Magliano, Andrea Ciccarino, Francesco Minieri e Mariano Ferraioli”. Il calciatore è ancora in ospedale, sotto osservazione, ma è in condizioni stabili.