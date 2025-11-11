Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 10:26

Paura in Serie C: Villa sviene dopo uno scontro e viene trasportato in ospedale. Come sta oggi il calciatore della Salernitana

di F. Q.
L'esterno si è scontrato con un avversario durante Salernitana-Crotone e ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero-contusa al labbro: le sue condizioni sono stabili
Paura in Serie C: Villa sviene dopo uno scontro e viene trasportato in ospedale. Come sta oggi il calciatore della Salernitana
Icona dei commenti Commenti

Paura, stadio ammutolito e poi un sospiro di sollievo. Momenti di apprensione ieri, 10 novembre, all’Arechi di Salerno al quarto minuto del primo tempo durante la sfida tra Salernitana e Crotone, valida per il girone C di Serie C. L’attaccante del Crotone Enrico Piovanello e l’esterno dei campani Marco Villa si sono scontrati in maniera accidentale, sbattendo entrambi la testa. A riportare conseguenze peggiori è stato Villa, che ha presumibilmente perso i sensi. Motivo per cui compagni, avversari e arbitro si sono subito allarmati e hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari e del personale medico in barella. Intorno al calciatore della Salernitana si è formato una sorta di scudo, con lo stadio Arechi improvvisamente in silenzio.

Dopo pochi attimi, il giocatore della Salernitana è stato portato fuori dal campo e poi all’ospedale Ruggi d’Aragona a bordo di un’ambulanza per i vari accertamenti. Nonostante la presenza di sangue sul volto, il giocatore aveva già ripreso pienamente conoscenza. Motivo per cui la partita è continuata. Il match è terminato 0-0, con Villa sostituito da Coppolaro. Piovanello è invece rimasto in campo con un turbante in testa, dopo aver ricevuto le cure dal suo staff medico. Prima del match, il giocatore della Salernitana era stato premiato come Mvp di ottobre dai tifosi.

Successivamente la Salernitana ha dato un aggiornamento sulle condizioni del giocatore sul suo sito ufficiale: “Il calciatore Luca Villa, vittima di uno scontro di gioco nel corso della partita di questa sera contro il Crotone, ha riportato un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa al labbro. Trasportato immediatamente presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il giocatore vi trascorrerà alcune ore sotto osservazione. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e saranno rivalutate nelle prossime ore dallo staff medico granata, prontamente intervenuto nell’occasione, guidato dal dott. Vincenzo Rosciano con il medico sociale dott. Christian Crescenzo e i fisioterapisti Giuseppe Magliano, Andrea Ciccarino, Francesco Minieri e Mariano Ferraioli”. Il calciatore è ancora in ospedale, sotto osservazione, ma è in condizioni stabili.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione