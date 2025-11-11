Il mondo FQ

“Dimissioni di Conte una favola del web, noi accomunati dalle tre ‘C’ che piacciono molto ai napoletani”: parla De Laurentiis

Il patron azzurro ha smentito le voci del possibile addio del tecnico leccese, che nel post Bologna aveva usato parole forti nei confronti della squadra
“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili”. Così Aurelio De Laurentiis ha preso posizione su X sul futuro di Antonio Conte. Dopo la sconfitta contro il Bologna per 2-0, in casa Napoli tira aria pesante viste le parole di Conte nel post gara, sia nelle classiche interviste alle tv, sia in conferenza stampa.

“Non voglio accompagnare un morto, parlerò con la società”, aveva dichiarato l’allenatore leccese dopo la sconfitta. Incontro chiesto da Conte per chiarire alcune dinamiche e capire come e se andare avanti. A smentire ogni voce di dimissioni ci ha pensato però il patron Aurelio De Laurentiis, che su X ha spiegato: “Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…,che piacciono molto ai napoletani e non solo”. Tre ‘C’ usate spesso a Napoli quando si parla del caffè (“c*zz comme coce”), ma a cui probabilmente il presidente del Napoli ha dato un significato più colorito.

Poi De Laurentiis ha precisato: “Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione”. In conclusione una rassicurazione: “Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.

Una situazione comunque non delle migliori per il Napoli, che ora si trova al terzo posto in classifica insieme al Milan con 22 punti, dietro al duo di testa formato da Inter e Roma a quota 24. Più complicata la situazione in Champions League, con il Napoli fermo a quattro punti in classifica dopo quattro giornate. Di questo e di altri aspetti parleranno Conte e la dirigenza durante la pausa per le Nazionali.

