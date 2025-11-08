Al PalaDozza la 33enne che si allena nella palestra popolare della Bolognina ha conquista la cintura IBO battendo Carabajal. E' arrivata da bambina in Italia dal Camerun, oggi lavora all'ospedale Maggiore e lotta per altri trionfi sul ring

Il PalaDozza di Bologna è stato testimone dell’impresa storica di Pamela Noutcho Sawa: per la prima volta la città può fregiarsi di una cintura iridata. La 33enne azzurra, originaria del Camerun, ha conquistato il titolo IBO dei pesi leggeri grazie alla vittoria per decisione non unanime (97-92; 95-94; 94-95) contro l’argentina Karen Carabajal. L’incontro mondiale, clou di una serata targata Promo Boxe Italia e Bolognina Boxe, rappresenta la svolta della carriera per Pamela Noutcho, che nel 2018 è entrata per la prima volta alla Bolognina Boxe ed ha iniziato ad allenarsi con il maestro Alessandro Dané, che la segue tuttora.

Passa professionista nel 2023, l’anno dopo è campionessa italiana, vince l’Europeo nel 2024 e lo ha difeso lo scorso aprile. Al momento ha nel suo record 9 match tutti vinti, nel frattempo ha ricevuto la cittadinanza italiana. L?IBO è una sigla riconosciuta dalla Federazione italiana ma non è la più prestigiosa. Ma la 33enne è posizionata benissimo anche nel ranking IBF e la vittoria con Carabajal apre a nuovi scenari, che portano fino all’Inghilterra.

Una parabola incredibile cominciata alla Bolognina Boxe, una palestra popolare che si trova nel quartiere omonimo: è una palestra schierata, dichiaratamente antifascista e con in bella mostra una bandiera palestinese. Ci sono foto di Mohammad Ali, di Teofilo Stevenson, ora anche i manifesti degli incontri di Noutcho. Che si è trasferita in Italia quando era bambina: a Bologna ha fatto le scuole, è diventata infermiera e oggi lavora all’ospedale Maggiore. Quando ha il turno di pomeriggio, riesce ad allenarsi di mattina e raggiungere il policlinico in bici. Così ha fatto la storia della boxe a Bologna.