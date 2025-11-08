MotoGp Portogallo, Alex Marquez vince la Sprint a Portimao. Bezzecchi guadagna su Bagnaia | Ordine d’arrivo e nuova classifica

Alex Marquez trionfa nella Sprint Race del Gp di Portogallo, al termine di uno splendido duello con Pedro Acosta tra le curve di Portimao. Il pilota Gresini conferma la sua stagione di altissimo livello, seconda solamente al fratello Marc. Dietro invece la lotta per il terzo posto nel Mondiale vede Marco Bezzecchi, terzo al traguardo, guadagnare punticini preziosi nei confronti di Pecco Bagnaia, crollato nel finale e solo ottavo all’arrivo. Il duello però non è solo tra i due italiani su Aprilia e Ducati ufficiale: teoricamente ancora in lizza per il terzo posto c’è anche lo spagnolo della Ktm. Anche se nella gara di domenica Bezzecchi ha una grande occasione per chiudere praticamente i giochi già prima dell’ultimo appuntamento a Valencia. Per l’Aprilia sarebbe la prima volta di un proprio pilota sul podio della classifica iridata nella storia della MotoGp.

Si piazza ai piedi del podio Fabio Quartararo, seguito da Di Giannantonio, Aldeguer e Zarco. Il pilota italiano del Team VR46 supera in classifica il compagno di squadra Franco Morbidelli, sempre più in difficoltà. Binder e Pol Espargaro chiudono la top ten dietro a Bagnaia, che pareva avere un buon feeling con la Rossa ma ha perso molto ritmo nel finale. Ritiro invece per Bulega, che sostituisce Marc Marquez, caduto al quinto giro.

Ordine d’arrivo della gara Sprint del Gp di Portogallo 2025

Alex Marquez Pedro Acosta Marco Bezzecchi Fabio Quartararo Fabio Di Giannantonio Fermin Aldeguer Johann Zarco Francesco Bagnaia Brad Binder Pol Espargaro Ai Ogura Luca Marini Enea Bastianini Jack Miller Franco Morbidelli

La nuova classifica del Mondiale MotoGp