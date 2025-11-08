Il mondo FQ

MotoGp Portogallo, Alex Marquez vince la Sprint a Portimao. Bezzecchi guadagna su Bagnaia | Ordine d’arrivo e nuova classifica

Il pilota del team Ducati Gresini trionfa al termine di uno splendido duello con Pedro Acosta tra le curve di Portimao. L'Aprilia completa il podio
Alex Marquez trionfa nella Sprint Race del Gp di Portogallo, al termine di uno splendido duello con Pedro Acosta tra le curve di Portimao. Il pilota Gresini conferma la sua stagione di altissimo livello, seconda solamente al fratello Marc. Dietro invece la lotta per il terzo posto nel Mondiale vede Marco Bezzecchi, terzo al traguardo, guadagnare punticini preziosi nei confronti di Pecco Bagnaia, crollato nel finale e solo ottavo all’arrivo. Il duello però non è solo tra i due italiani su Aprilia e Ducati ufficiale: teoricamente ancora in lizza per il terzo posto c’è anche lo spagnolo della Ktm. Anche se nella gara di domenica Bezzecchi ha una grande occasione per chiudere praticamente i giochi già prima dell’ultimo appuntamento a Valencia. Per l’Aprilia sarebbe la prima volta di un proprio pilota sul podio della classifica iridata nella storia della MotoGp.

Si piazza ai piedi del podio Fabio Quartararo, seguito da Di Giannantonio, Aldeguer e Zarco. Il pilota italiano del Team VR46 supera in classifica il compagno di squadra Franco Morbidelli, sempre più in difficoltà. Binder e Pol Espargaro chiudono la top ten dietro a Bagnaia, che pareva avere un buon feeling con la Rossa ma ha perso molto ritmo nel finale. Ritiro invece per Bulega, che sostituisce Marc Marquez, caduto al quinto giro.

Ordine d’arrivo della gara Sprint del Gp di Portogallo 2025

  1. Alex Marquez
  2. Pedro Acosta
  3. Marco Bezzecchi
  4. Fabio Quartararo
  5. Fabio Di Giannantonio
  6. Fermin Aldeguer
  7. Johann Zarco
  8. Francesco Bagnaia
  9. Brad Binder
  10. Pol Espargaro
  11. Ai Ogura
  12. Luca Marini
  13. Enea Bastianini
  14. Jack Miller
  15. Franco Morbidelli

La nuova classifica del Mondiale MotoGp

  1. Marc Marquez Ducati Lenovo Team 545
  2. Alex Marquez Gresini Racing MotoGP 425 (+12)
  3. Marco Bezzecchi Aprilia Racing 298 (+7)
  4. Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 288 (+2)
  5. Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 269 (+9)
  6. Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Ducati 231 (+5)
  7. Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Ducati 227
  8. Fermin Aldeguer Gresini Racing MotoGP 190 (+4)
  9. Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP 188 (+6)
  10. Raul Fernandez Aprilia Trackhouse Racing 146
  11. Johann Zarco LCR Honda 137 (+3)
  12. Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 134 (+1)
  13. Luca Marini Castrol Honda Team 128
  14. Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 106
  15. Joan Mir Castrol Honda Team 93
  16. Ai Ogura Aprilia Trackhouse Racing 79
  17. Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 72
  18. Jack Miller Prima Pramac Racing 68
  19. Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP 63
  20. Miguel Oliveira Prima Pramac Racing 36
  21. Jorge Martin Aprilia Racing 34
  22. Pol Espargaro Red Bull KTM Tech3 23
  23. Takaaki Nakagami HRC Test Team 10
  24. Lorenzo Savadori Aprilia Racing 8
  25. Augusto Fernandez Prima Pramac Racing 8
  26. Somkiat Chantra LCR Honda 7
  27. Aleix Espargaro HRC Test Team 0
  28. Michele Pirro Ducati Lenovo Team 0
  29. Nicolo Bulega Ducati Lenovo Team 0

