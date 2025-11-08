Lando Norris conquista la pole del Gp del Brasile. Il pilota britannico ha preceduto con la McLaren la Mercedes di Kimi Antonelli, terzo crono per la Ferrari di Charles Leclerc che precede l’altra McLaren di Oscar Piastri. Partirà dalle retrovie Max Verstappen che per un problema di grip non è entrato nel Q2 e in griglia si posizionerà domani in 16esima posizione. Male anche l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che scatterà dalla tredicesima casella.

Norris dopo la vittoria nella Sprint si è preso di autorità anche la pole davanti proprio ad Antonelli (secondo nella mini-gara) e a Charles Leclerc che ha riscattato la Rossa e bilanciato in parte la brutta prestazione di Hamilton. Ma nella caccia al tempo il vero sconfitto è Verstappen: per il campione del mondo si tratta della prima eliminazione in Q1 dal GP della Russia del 2021. Sarà dunque per lui una gara tutta in salita, in cui potrebbe dire definitivamente addio ai sogni di un’epica rimonta per il titolo. Norris ha vissuto un sabato perfetto e ora ha la grande chance di mettere altri punti pesanti tra lui e i rivali, in primis il compagno di scuderia Piastri.

La griglia di partenza del Gp del Brasile