F1, Gp Brasile: Norris si prende anche la pole davanti ad Antonelli e Leclerc. Qualifiche tragiche per Verstappen e Hamilton | La griglia di partenza

di F. Q.
Il pilota britannico autore di un sabato perfetto dopo la vittoria nella Sprint. L'olandese della Red Bull non andava così male in qualifica dal GP della Russia del 2021
Lando Norris conquista la pole del Gp del Brasile. Il pilota britannico ha preceduto con la McLaren la Mercedes di Kimi Antonelli, terzo crono per la Ferrari di Charles Leclerc che precede l’altra McLaren di Oscar Piastri. Partirà dalle retrovie Max Verstappen che per un problema di grip non è entrato nel Q2 e in griglia si posizionerà domani in 16esima posizione. Male anche l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che scatterà dalla tredicesima casella.

Norris dopo la vittoria nella Sprint si è preso di autorità anche la pole davanti proprio ad Antonelli (secondo nella mini-gara) e a Charles Leclerc che ha riscattato la Rossa e bilanciato in parte la brutta prestazione di Hamilton. Ma nella caccia al tempo il vero sconfitto è Verstappen: per il campione del mondo si tratta della prima eliminazione in Q1 dal GP della Russia del 2021. Sarà dunque per lui una gara tutta in salita, in cui potrebbe dire definitivamente addio ai sogni di un’epica rimonta per il titolo. Norris ha vissuto un sabato perfetto e ora ha la grande chance di mettere altri punti pesanti tra lui e i rivali, in primis il compagno di scuderia Piastri.

La griglia di partenza del Gp del Brasile

  1. Lando Norris – McLaren
  2. Kimi Antonelli – Mercedes
  3. Charles Leclerc – Ferrari
  4. Oscar Piastri – McLaren
  5. Isack Hadjar – Racing Bulls
  6. George Russell – Mercedes
  7. Liam Lawson – Racing Bulls
  8. Oliver Bearman – Haas
  9. Pierre Gasly – Alpine
  10. Nico Hülkenberg – Kick Sauber
  11. Fernando Alonso – Aston Martin
  12. Alexander Albon – Williams
  13. Lewis Hamilton – Ferrari
  14. Lance Stroll – Aston Martin
  15. Carlos Sainz – Williams
  16. Max Verstappen – Red Bull
  17. Esteban Ocon – Haas
  18. Franco Colapinto – Alpine
  19. Yuki Tsunoda – Red Bull
  20. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber

