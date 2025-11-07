Il mondo FQ

Boato all’alba a Rivarolo Canavese: esplosione devasta una palazzina di 4 piani, due feriti di cui uno grave

È successo in via Farina, nel Torinese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Cause ancora da accertare
Un’esplosione ha scosso Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, questa mattina presto. Erano da poco passate le 7 di oggi, 7 novembre, quando una violenta esplosione ha sventrato un appartamento al secondo piano di una palazzina di quattro piani in via Farina 102. I due residenti dell’alloggio, marito e moglie, sono rimasti feriti. La donna, in condizioni più gravi, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale CTO di Torino.

A lanciare l’allarme al 112 sono stati i residenti della zona, svegliati di soprassalto dalla deflagrazione. L’onda d’urto è stata tale da scagliare nel cortile non solo i vetri e gli arredi, ma anche l’intero muro della cucina e le ringhiere dei balconi. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Ivrea e numerose ambulanze del 118 di Azienda Zero, supportate dall’elisoccorso del servizio regionale.

Le indagini sulle cause sono ancora in corso, ma l’ipotesi più accreditata è quella di una fuga di gas: “Abbiamo sfollato cinque famiglie”, ha dichiarato il sindaco di Rivarolo Canavese, Martino Zucco Chinà, giunto sul luogo dell’incidente. “L’area ora è stata messa in sicurezza. Ci sono indagini in corso ma, con ogni probabilità, l’esplosione è stata provocata dalla bombola di gas della cucina“.

L’intera palazzina è stata evacuata per precauzione, in attesa delle verifiche strutturali da parte dei Vigili del Fuoco per accertare l’agibilità dell’edificio dopo il violento scoppio.

