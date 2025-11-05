L'esterno ex Inter è uscito dal campo in lacrime durante la sfida tra Psg e Bayern Monaco. L'esterno è stata espulso dopo revisione al Var

Bruttissimo infortunio alla caviglia per Achraf Hakimi, esterno del Psg, durante la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco vinta dai bavaresi per 1-2. Si attende l’esito degli esami, ma l’infortunio sembra molto serio: l’esterno ex Inter è stato vittima nel finale di primo tempo di un bruttissimo fallo di Luis Diaz, che entrando in tackle con entrambi i piedi ha colpito la sua gamba sinistra. Il giocatore è uscito dal campo portato a braccio dai medici del Psg, in lacrime. Il colombiano è stato espulso, ma solo dopo una revisione al Var: l’arbitro Mariani – fermato in Serie A dopo Napoli-Inter – non aveva infatti percepito la gravità del fallo in diretta e dopo esser stato chiamato all’On field review, ha deciso di espellere l’esterno del Bayern.

In campo, dopo che Mariani ha mostrato il cartellino rosso a Luis Diaz, i giocatori bavaresi hanno protestato a lungo per la decisione del direttore di gara. Toni che però sono cambiati nel post gara, dopo aver rivisto il bruttissimo intervento di Luis Diaz. Vincent Kompany – allenatore del Bayern Monaco – ha ammesso l’errore dopo aver minimizzato inizialmente: “Peccato per Hakimi, spero non sia nulla di serio. All’inizio non pensavo fosse così”. Hanno invece scatenato una bufera in Francia le parole di Josip Stanisic, difensore dei bavaresi, che in zona mista ha scherzato sull’infortunio: “Lo abbiamo ringraziato”, ha replicato a una domanda sul rosso a Luis Diaz. Parole definite “vergognose” dai tifosi del Psg e non solo.

Come sta Hakimi

Un problema fisico che adesso tiene in apprensione non solo i tifosi del Psg, ma anche quelli del Marocco. Tra poco più di un mese – il 21 dicembre – comincerà la Coppa d’Africa: molto difficile pensare a una presenza di Achraf Hakimi nella competizione. La certezza arriverà soltanto con gli esami, ma a giudicare dalla sofferenza dell’esterno e dalle condizioni della sua caviglia nel post gara, lo stop sarà molto lungo.