L’allenatore si accascia e muore in panchina a 44 anni durante la partita: choc in Super Liga

Mladen Zizovic, allenatore del Radnički 1923, è morto mentre era in corso il secondo tempo del match contro il Mladost Lučani. I calciatori si sono inginocchiati in lacrime

Mladen Zizovic, allenatore del Radnički 1923, è morto a 44 anni dopo essersi accasciato all’improvviso in panchina durante la partita contro il Mladost Lučani. Sono stati momenti drammatici in Super Liga, massimo campionato in Serbia, quando il tecnico ha avuto un malore al 22esimo del primo tempo, quando la sua squadra stava vincendo per 0-2. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, per Zizovic non c’è stato nulla da fare. La notizia del decesso, che è stato constatato qualche ora più tardi, ha portato ovviamente all’immediata sospensione del match che si stava giocando ieri, lunedì 3 novembre.

Le immagini diffuse sul web e provenienti dallo stadio hanno mostrato scene strazianti, con diversi calciatori crollati in ginocchio in campo e componenti degli staff in lacrime, increduli per la tragedia. In una nota ufficiale, la Federcalcio della Serbia ha espresso “profonda tristezza e incredulità”, definendo la sua scomparsa come “una perdita enorme per l’intera comunità calcistica”.

Chi era Mladen Zizovic

Nato nel 1980 in Bosnia, Zizovic era una figura molto conosciuta e rispettata nel calcio balcanico. Da calciatore aveva indossato le meglie di tantissimi club: Mladost Velika Obarska, Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana, Borac Banja Luka e Radnik Bijeljina, collezionando anche quattro presenze con la nazionale della Bosnia ed Erzegovina.

Dopo il ritiro, aveva intrapreso la carriera da allenatore in squadre come Radnik Bijeljina e Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Al-Kholood, Shkupi, Borac Banja Luka, Radnički Kragujevac, ottenendo successi anche in campo europeo e giocando tre volte l’Europa League, due la Conference League e una volta i preliminari di Champions League. Aveva firmato con il Radnički 1923 nel luglio 2025.