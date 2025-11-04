Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 9:59

Il clamoroso ritorno di Roberto Donadoni: allenerà lo Spezia. Chiamato da Stillitano grazie a un ricordo di 29 anni fa

di F. Q.
L'ultima esperienza dell'ex Ct della nazionale in Italia risale al 2018, con il Bologna. Il rapporto tra lui e il presidente risale a quando il tecnico giocava negli Usa
Il clamoroso ritorno di Roberto Donadoni: allenerà lo Spezia. Chiamato da Stillitano grazie a un ricordo di 29 anni fa
Icona dei commenti Commenti

Roberto Donadoni torna in panchina in Serie B: allenerà lo Spezia dopo l’esonero di Luca D’Angelo. Un rientro a sorpresa per l’ex Ct della nazionale italiana: la sua ultima esperienza da allenatore è datata infatti 2020, in Cina, allo Shenzen. Per Donadoni si tratta di un ritorno in Italia a distanza di sette anni: l’ultima avventura italiana risale infatti al 2018, in Serie A, con il Bologna. Una decisione sorprendente quella della proprietà americana dello Spezia, che dopo la sconfitta sul campo del Monza e il penultimo posto in classifica, ha deciso di esonerare l’allenatore Luca D’Angelo.

Donadoni allo Spezia: il motivo della scelta

Una scelta d’esperienza ma curiosa quella dello Spezia del presidente Charlie Stillitano, che per provare a recuperare terreno e raddrizzare una stagione che fin qui ha regalato soltanto delusioni alla tifoseria spezzina, si è affidato a un tecnico fermo da diverso tempo. Esperienza sì, ma c’è un precedente tra Stillitano e Donadoni e che ha sicuramente contribuito alla decisione: i due infatti si erano conosciuti tra il 1996 e il 1997 a New York, durante una delle ultime esperienze da calciatore di Roberto Donadoni, con gli attuali New York RedBulls, ai tempi N.Y./N.J. Metrostars, società di cui Stillitano era uno dei dirigenti. Motivo per cui a distanza di quasi 30 anni la proprietà statunitense ha deciso di chiamarlo in panchina. Venerdì il debutto nella sfida casalinga contro il Bari.

Negli ultimi anni era sparito dai radar: dal 2005 al 2018 infatti Roberto Donadoni ha allenato in Serie A tra Livorno, Napoli, Cagliari, Parma e Bologna, con un intermezzo tra il 2006 e il 2008 sulla panchina della nazionale italiana. Poi due esperienze in Cina prima di rimanere fermo per cinque anni: quando però la decisione di non allenare sembrava ormai definitiva, è arrivata la chiamata dello Spezia in Serie B. Le uniche esperienze in seconda serie per Donadoni risalgono al 2002/03 con il Livorno e tre mesi tra agosto e settembre 2003 con il Genoa.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione