“Se non segna un attaccante, segneranno centrocampisti o difensori”. Cristian Chivu non vuole sentir parlare di problema del gol per Lautaro Martinez. Per il suo capitano, alla vigilia del match di Champions contro il Kairat Almaty, l’allenatore nerazzurro – intervenuto in conferenza stampa – ha solo belle parole. “Come ho detto ad altri, gli ho solo detto che deve sorridere. È un leader, sente forte la responsabilità del suo ruolo e a volte questo gli annebbia i pensieri, ma lui sa chi è, il lavoro che fa e cosa rappresenta per noi. Deve solo imparare a sorridere un po’ di più”, ha concluso Chivu.

“Tutti gli attaccanti domani sono a disposizione. Poi non penso mai a risparmiare qualcuno per la prossima partita, tutti i 22 possono essere ‘titolari’ come li chiamate voi, per me sono importanti anche i 4-5 che entrano dopo perché possono cambiare l’inerzia della partita come a Verona dove i tre cambi hanno portato qualche energia in più. Per Lautaro non serve creare casi, se non segna un attaccante segnano centrocampisti o difensori. Abbiamo segnato più gol di tutti, anche se qualcuno tira in ballo i gol subiti. A volte poi preferisco vincere 4-3 piuttosto che 1-0″, ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

Già domenica – dopo la vittoria per 1-2 contro il Verona nel recupero – Chivu aveva preso le difese di Lautaro Martinez. Intervenuto a Dazn, al tecnico nerazzurro è stato chiesto se c’è un problema Lautaro Martinez, visto il lungo digiuno. A quella domanda Chivu ha risposto senza esitazioni. “Lautaro a digiuno? Non segna da una settimana, non dobbiamo creare un caso. Per leadership e per come ci trascina è un esempio per tutti, con partite ogni 3 giorni non è facile. A Bruxelles a me risulta che abbia fatto gol e creato. Conta che è un trascinatore, non segnare per una settimana non è un dramma, si mette a disposizione. Il riferimento era al campionato? Io ho anche la Champions da giocare”, ha concluso l’allenatore, che ha risposto quasi infastidito alla domanda.

Le parole su Josep Martinez

Da Lautaro a Josep Martinez: Chivu ha parlato anche del momento decisamente difficile per il portiere nerazzurro dopo l’incidente costato la vita un uomo. “Stargli vicino è importante, vive un momento non semplice, è una situazione complicata più di quanto si possa pensare, rispetto le indagini e tutto, ma a quanto pare lui non ha colpe e noi dobbiamo aiutarlo. Però una persona non c’è più e non è facile, ma la vita è questa e non sempre è come noi la desideriamo, bisogna superare certi momenti”, ha concluso il tecnico nerazzurro.