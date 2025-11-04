Federico Balzaretti risolve il contratto con la Roma e vola in Francia: affiancherà Medhi Benatia, attuale direttore sportivo del Marsiglia. Il suo ruolo sarà appunto quello di vice direttore sportivo: collaborerà a stretto contatto con il dirigente marocchino, con il quale ha condiviso un anno a Roma da calciatore. È finita così dopo dieci mesi l’avventura in giallorosso di Balzaretti, che aveva firmato a ottobre 2024, ma era operativo da gennaio 2025. Balzaretti a Roma svolgeva il ruolo di loan manager.

Monitorava le prestazioni dei giocatori di Gasperini ceduti in prestito, guardando partite a ciclo continuo e studiandone la crescita. Svolgeva anche un ruolo nell’area scouting, dove contribuiva ricercando alcuni calciatori giovani sparsi nel mondo. In più, negli ultimi mesi collaborava a stretto contatto con Frederic Massara, con cui aveva già lavorato nel 2015 sempre occupandosi dei giocatori in prestito. Adesso ad attenderlo ci sarà il Marsiglia di Roberto De Zerbi, secondo in Ligue 1 dietro solo al Psg.

La carriera di Balzaretti dopo il ritiro

Calciatore di Serie A per diversi anni e 400 presenze tra i professionisti, Federico Balzaretti ha iniziato la sua avventura da dirigente nel 2015 dopo il ritiro, sempre alla Roma. Successivamente aveva già svolto il ruolo di direttore sportivo sia a Vicenza che a Udine. Con il Vicenza nel 2023 vinse una Coppa Italia Serie C contro la Juve Next Gen, poi andò all’Udinese per fare il direttore sportivo: esperienza che non andò benissimo da un punto di vista dei risultati.

A gennaio tornò a Roma, ma in mezzo diverse esperienze televisive tra Dazn, Prime Video e Cronache di Spogliatoio nel format “Elastici”. Adesso lo aspetta una nuova avventura, in Francia, al fianco di un vecchio amico e compagno di squadra.