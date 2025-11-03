“Con l’ultima donna che ha fatto così ho fatto quattro figli”: la frase sessista del direttore sportivo del Brindisi Calcio

“Con l’ultima donna che ha fatto così… quattro figli. Vabbè, questa poi la tagliamo”. Sono le parole del direttore sportivo del Brindisi Football Club, Emanuele Righi, rivolte alla responsabile della comunicazione della società, che in conferenza stampa si è avvicinata per sistemargli il microfono a clip attaccato alla t-shirt. Dopo l’uscita del direttore sportivo, le persone presenti in sala hanno riso, e lui per giustificarsi ha aggiunto: “Vabbè, se mi tocchi”. Il ds stava parlando del capitano Andrea Saraniti, che al termine della partita contro il Novoli (vinta dai padroni di casa per 2 a 1). è stato sostituito e ha lanciato via la maglietta. Il video fa parte della diretta integrale pubblicata dal Brindisi Football Club sui propri canali social.