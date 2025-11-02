Vincere per portare a casa il quinto trofeo stagionale, tornare numero uno al mondo (anche se per una settimana) e arrivare al meglio alle Atp Finals e fare anche un favore al connazionale Lorenzo Musetti nella corsa verso Torino. Jannik Sinner sfida Felix Auger-Aliassime nella sua nona finale stagionale: quella del Masters 1000 di Parigi. L’azzurro ha battuto agevolmente Alexander Zverev per 6-0, 6-1 (il tedesco non era al meglio) e adesso affronta il canadese, che invece ha sconfitto Alexander Bublik qualche ora prima.

Un match importantissimo per Sinner, che da quando è rientrato dall’infortunio a Shanghai non ha mai perso tra Six Kings Slam, Atp 500 di Vienna e Masters 1000 di Parigi. Incredibilmente i precedenti vedono i due in perfetta parità, ma nel 2025 il vento è cambiato. Per l’azzurro sarebbe il quinto titolo dopo i due slam (Australian Open e Wimbledon) e i due 500 di Pechino e Vienna.

Sinner-Auger Aliassime, i precedenti

Sarà il quinto scontro tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Nonostante il divario tecnico e di classifica tra i due sia evidente, i precedenti sono in perfetta parità: due vittorie per Sinner, due per Auger-Aliassime. Le due del canadese sono arrivate nei primi due incontri, entrambi nel 2022. Prima a Madrid, su terra battuta (6-1, 6-2), nel 2022. Poi a Cincinnati (2-6, 7-6, 6-1) nella stessa stagione. Nel 2025 invece Sinner e Auger-Aliassime si sono affrontati su cemento e in entrambi casi è arrivata una vittoria di netta per l’altoatesino: 6-0, 6-2 a Cincinnati, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 agli Us Open.