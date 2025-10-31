Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:21

Halloween, 118mila articoli sequestrati: senza marchio di garanzia e potenzialmente pericolosi

di F. Q.
Milano - L'operazione della Guardia di finanza ha portato alla denuncia di un cittadino cinese per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Halloween, 118mila articoli sequestrati: senza marchio di garanzia e potenzialmente pericolosi
Icona dei commenti Commenti

Maschere, lanterne e costumi per Halloween. Sono oltre 118mila gli articoli sequestrati dalla Guardia di finanza di Milano in un magazzino in zona Loreto. Gli accertamenti delle Fiamme gialle hanno permesso di individuare l’attività, gestita da un cittadino cinese e di ricostruire tutta la filiera illegale.

I prodotti riportavano falsamente il marchio di garanzia “CE”, traendo in inganno il consumatore finale. Infatti, la merce non era in conformità con la normativa europea ed era potenzialmente pericolosa per la salute. Era infatti impossibile avere la tracciabilità e la qualità dei beni.

Il titolare dell’attività è stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. L’operazione rientra nelle attività a tutela del consumatore svolte dalla Guardia di finanza. L’operazione ha assicurato “il rispetto delle normative di sicurezza e garantendo condizioni di concorrenza leale per le imprese, disincentivando i consumatori dall’acquisto di merce illecitamente posta in commercio e potenzialmente pericolosa per la salute”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione