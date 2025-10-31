Milano - L'operazione della Guardia di finanza ha portato alla denuncia di un cittadino cinese per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Maschere, lanterne e costumi per Halloween. Sono oltre 118mila gli articoli sequestrati dalla Guardia di finanza di Milano in un magazzino in zona Loreto. Gli accertamenti delle Fiamme gialle hanno permesso di individuare l’attività, gestita da un cittadino cinese e di ricostruire tutta la filiera illegale.

I prodotti riportavano falsamente il marchio di garanzia “CE”, traendo in inganno il consumatore finale. Infatti, la merce non era in conformità con la normativa europea ed era potenzialmente pericolosa per la salute. Era infatti impossibile avere la tracciabilità e la qualità dei beni.

Il titolare dell’attività è stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. L’operazione rientra nelle attività a tutela del consumatore svolte dalla Guardia di finanza. L’operazione ha assicurato “il rispetto delle normative di sicurezza e garantendo condizioni di concorrenza leale per le imprese, disincentivando i consumatori dall’acquisto di merce illecitamente posta in commercio e potenzialmente pericolosa per la salute”.