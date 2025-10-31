Bonicelli torna sui social dopo il terribile incidente: “Insieme a voi, grazie”
“Insieme a voi, grazie”, un cuore viola ad accompagnare la didascalia, due foto in sedia a rotelle in cui sorride. Così Lorenzo Bonicelli – ginnasta italiano – è tornato a postare sui social a distanza di più di tre mesi dal terribile incidente sugli anelli, a Essen, in Germania. Durante un esercizio alle Universiadi estive, Bonicelli – 23 anni – era caduto malamente nella terza rotazione, rimanendo immobile a terra e lasciando da subito tutti con il fiato sospeso. I soccorsi erano stati immediati, visto che tutti avevano compreso da subito la gravità dell’infortunio: Bonicelli era stato trasportato con urgenza al vicino ospedale universitario, dove immediatamente è stato operato alle vertebre cervicali.
L’iter di recupero di Bonicelli
Il giovane atleta era stato messo in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico al Policlinico universitario di Essen. Un incidente che gli aveva causato una sublussazione della quinta vertebra (ridotta grazie all’intervento chirurgico) e un danno neurologico. Successivamente fu la sua fidanzata ad aggiornare tutti sulle sue condizioni, direttamente dall’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato in Neurorianimazione il 7 agosto dopo esser stato trasferito in aeroambulanza dal Policlinico Universitario di Essen. Poi, il 27 agosto, aveva lasciato la terapia intensiva e adesso sta continuando il suo percorso riabilitativo. Oggi, a distanza di quasi quattro mesi dall’ultimo, è tornato con un post su Instagram che lo ritrae sorridente.
Chi è Lorenzo Bonicelli
Appartenente alla società Ghislanzoni Gal, Lorenzo Bonicelli stava partecipando alle Universiadi essendo uno studente di Economia dell’Università Mercatorum. La sua prima gara internazionale è stata nel 2017, quando ha partecipato alla Austrian Future Cup. Il primo vero successo è arrivato nel 2019 con il bronzo di squadra ai Mondiali giovanili di Gyor, in Ungheria. Dopo uno stop nel 2020 a causa della pandemia, Bonicelli era riuscito a tornare ad alti livelli, guadagnandosi la chiamata ai Mondiali di Anversa del 2023. Qui aveva festeggiato da bordo pedana la qualificazione degli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Considerato un elemento valido anche in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, non era stato convocato a giugno per gli Europei di Lipsia. Poi a luglio il terribile incidente che ha lasciato tantissimi appassionati con il fiato sospeso.