“Insieme a voi, grazie”, un cuore viola ad accompagnare la didascalia, due foto in sedia a rotelle in cui sorride. Così Lorenzo Bonicelli – ginnasta italiano – è tornato a postare sui social a distanza di più di tre mesi dal terribile incidente sugli anelli, a Essen, in Germania. Durante un esercizio alle Universiadi estive, Bonicelli – 23 anni – era caduto malamente nella terza rotazione, rimanendo immobile a terra e lasciando da subito tutti con il fiato sospeso. I soccorsi erano stati immediati, visto che tutti avevano compreso da subito la gravità dell’infortunio: Bonicelli era stato trasportato con urgenza al vicino ospedale universitario, dove immediatamente è stato operato alle vertebre cervicali.

L’iter di recupero di Bonicelli

Il giovane atleta era stato messo in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico al Policlinico universitario di Essen. Un incidente che gli aveva causato una sublussazione della quinta vertebra (ridotta grazie all’intervento chirurgico) e un danno neurologico. Successivamente fu la sua fidanzata ad aggiornare tutti sulle sue condizioni, direttamente dall’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato in Neurorianimazione il 7 agosto dopo esser stato trasferito in aeroambulanza dal Policlinico Universitario di Essen. Poi, il 27 agosto, aveva lasciato la terapia intensiva e adesso sta continuando il suo percorso riabilitativo. Oggi, a distanza di quasi quattro mesi dall’ultimo, è tornato con un post su Instagram che lo ritrae sorridente.

Chi è Lorenzo Bonicelli