I familiari della coppia, che è di Monte San Savino, hanno presentato denuncia in questura chiedendo che siano accertate le circostanze

La moglie muore, il marito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ad Arezzo. Sarà un’inchiesta a chiarire cosa è successo a una coppia che ha accusato contemporaneamente un malore nella notte. Una delle ipotesi è quella dell’avvelenamento accidentale. I familiari della coppia, che è di Monte San Savino, hanno presentato denuncia in questura chiedendo che siano accertate le circostanze.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono, infatti, quella di un possibile avvelenamento da pesticidi o da sostanze tossiche utilizzate nei giorni precedenti. La donna soffriva di patologie pregresse, ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi in attesa dei chiarimenti che potrà dare l’autopsia. La loro casa, in località Alberoro, è stata sottoposta a disinfestazione.

I rilievi effettuati dai pompieri, su disposizione della procura aretina, sono tuttora in corso e si attendono i riscontri per stabilire con certezza cosa abbia provocato il decesso della donna e il malore del marito. La coppia avrebbe iniziato a sentirsi male nella notte tra mercoledì e giovedì della settimana scorsa. Lei avrebbe manifestato nausea e vomito fino ad aggravarsi ed a morire, e anche il marito ha riferito di aver avuto sintomi simili.