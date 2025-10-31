Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:35

Donna muore e il marito ricoverato in gravi condizioni ad Arezzo, ipotesi avvelenamento da pesticidi

di F. Q.
I familiari della coppia, che è di Monte San Savino, hanno presentato denuncia in questura chiedendo che siano accertate le circostanze
Donna muore e il marito ricoverato in gravi condizioni ad Arezzo, ipotesi avvelenamento da pesticidi
Icona dei commenti Commenti

La moglie muore, il marito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ad Arezzo. Sarà un’inchiesta a chiarire cosa è successo a una coppia che ha accusato contemporaneamente un malore nella notte. Una delle ipotesi è quella dell’avvelenamento accidentale. I familiari della coppia, che è di Monte San Savino, hanno presentato denuncia in questura chiedendo che siano accertate le circostanze.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono, infatti, quella di un possibile avvelenamento da pesticidi o da sostanze tossiche utilizzate nei giorni precedenti. La donna soffriva di patologie pregresse, ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi in attesa dei chiarimenti che potrà dare l’autopsia. La loro casa, in località Alberoro, è stata sottoposta a disinfestazione.

I rilievi effettuati dai pompieri, su disposizione della procura aretina, sono tuttora in corso e si attendono i riscontri per stabilire con certezza cosa abbia provocato il decesso della donna e il malore del marito. La coppia avrebbe iniziato a sentirsi male nella notte tra mercoledì e giovedì della settimana scorsa. Lei avrebbe manifestato nausea e vomito fino ad aggravarsi ed a morire, e anche il marito ha riferito di aver avuto sintomi simili.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione