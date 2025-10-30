A poco più di 24 ore dalla facile vittoria contro Zizou Bergs, Jannik Sinner scenderà in campo per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi contro Francisco Cerundolo. L’azzurro ha vinto con un comodo 6-4, 6-2 in un’ora e mezza di partita e adesso sfiderà l’argentino, giocatore prevalentemente da terra rossa, ma che negli ultimi anni è cresciuto molto anche su cemento. Il numero 2 del mondo ha una grossa opportunità nell’ultimo Masters 1000 della stagione: vincere per tornare in vetta al ranking Atp, anche se solo per una settimana, complice la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz al primo match contro Cameron Norrie.

Nonostante la sospensione per Clostebol, Sinner ha vinto quattro tornei nel 2025 e adesso sogna un doppio trionfo tra Parigi e Torino, alle Atp Finals. Poi si concentrerà sul 2026, come ha già annunciato nei giorni scorsi. Dopo una settimana complicata da un punto di vista mediatico per la sua rinuncia alla Coppa Davis, Sinner ha ritrovato serenità in campo, vincendo a Vienna e partendo subito benissimo a Parigi.

Sinner-Cerundolo, i precedenti

Cinque partite, tre vittorie. I precedenti tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo non mostrano in realtà il divario tecnico tra i due. Di questi cinque, però, è bene precisare che il primo è stato vinto da Cerundolo ma solo per il ritiro dell’italiano sul 4-1 al primo set per infortunio. Il primo vero precedente tra i due è arrivato nel 2022, in Coppa Davis, con la vittoria in tre set di Sinner. Sempre nel 2022 i due si sono affrontati anche a Vienna: in questo caso la vittoria dell’altoatesino è stata ancora più netta, 2-0. Gli ultimi due incontri sono arrivati nel 2023 (con la vittoria di Cerundolo al secondo turno a Roma) e nel 2025, con Sinner che si è preso la rivincita agli Internazionali a Roma.