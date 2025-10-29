Il mondo FQ

Sinner si sbarazza di Zizou Bergs in due set: l’azzurro avanza agli ottavi di finale del torneo parigino. Sfiderà Cerundolo

L'azzurro domina il belga: 6-4, 6-2. Con l'eliminazione di Alcaraz, può puntare a tornare numero uno al mondo, vincendo il trofeo francese
Jannik Sinner batte Zizou Bergs al secondo turno (il primo per l’altoatesino) del Masters 1000 di Parigi e conferma quanto di buono aveva fatto vedere la scorsa settimana a Vienna. 6-4, 6-2 il finale, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, in favore di Sinner, che da subito ha fatto valere la superiorità tecnica contro un avversario qualitativamente inferiore. Dopo il titolo conquistato in Austria, l’azzurro punta alla vittoria anche nell’ultimo Masters 1000 della stagione: vista la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno contro Cameron Norrie, in caso di trionfo a Parigi infatti Sinner tornerebbe numero uno al mondo anche se solo per una settimana, in attesa poi delle Atp Finals. Agli ottavi di finale, Sinner affronterà Francisco Cerundolo, che ha battuto Miomir Kecmanovic.

