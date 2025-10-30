Il mondo FQ

Passeggero sorpreso in aeroporto con 160mila euro in contanti nascosti nei Corn Flakes

di F. Q.
È successo nell'aeroporto romano di Fiumicino. L'uomo era stato fermato per un consueto controllo antifrode mentre era in partenza per l'estero
Era in partenza verso l’estero quando è stato sorpreso con 160mila euro nascosti in scatole di Corn Flakes. L’uomo, di 46 anni come riferisce RomaToday, era stato fermato per un consueto controllo antifrode nell’area dei voli internazionali dell’aeroporto di Fiumicino. Lì è avvenuta la scoperta da parte delle Fiamme gialle di Roma e dei funzionari dell’Agenzia delle dogane.

Dal controllo dei bagagli da stiva del 46enne, che stava per partire per il Gambia dopo aver oltrepassato il controllo passaporti, è stato infatti ritrovato denaro in contante pari a 162mila e 620 euro occultato nei contenitori di una nota marca di cereali. Dal momento che l’uomo non aveva lasciato dichiarazione doganale come previsto dalla legge, gli sono stati sequestrati 152.620 euro, dunque la somma eccedente ai 10mila euro. Partiti gli accertamenti anche per risalire alla provenienza del denaro.

