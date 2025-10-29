Lo scorso maggio era stato arrestato diventato il quarto caso nel settore della pallavolo. Per l’allenatore, denunciato all’epoca da almeno due minorenni per violenze sessuali, è arrivata la sentenza: quattro anni e nove mesi. Il processo è stata celebrato martedì in tribunale a Modena con il rito abbreviato quindi con lo sconto di un terzo della pena. L’allenatore modenese, 38 anni, che lavorava per una squadra Under 14, era stato destinatario nei mesi scorsi della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La notizia del verdetto, arrivato a cinque mesi della misura, è riportata dalla Gazzetta di Modena e il Resto del Carlino, nell’edizione locale.

Secondo l’accusa, che ieri ha chiesto per l’imputato una condanna a dieci anni, sono state tre le giovani vittime delle violenze sessuali; tutte giocatrici di pallavolo, che si sono costituite parti civili assieme ai genitori ed erano presenti in aula nel corso del processo. Una delle vittime, come emerge dalle accuse contro il 38enne, sarebbe stata adescata dall’allenatore per compiere atti sessuali e tra i due risulterebbero migliaia di messaggi Whatsapp, fatti questi che sarebbero accaduti fra il 2023 ed il 2024. Le ragazze avevano all’epoca compresa tra i 13 e i 14 anni , A segnalare i fatti erano stati i genitori.