L'incendio sulla "Empress" è scoppiato a Luxor: i nostri connazionali sono stati evacuati. La Farnesina: "Tajani segue l'evoluzione della vicenda"

La nave da crociera “Empress”, con circa sessanta italiani a bordo, ha preso fuoco a Luxor, sul fiume Nilo in Egitto. Lo ha fatto sapere la Farnesina in un post su X, specificando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani “è informato e segue l’evoluzione della vicenda” insieme all’ambasciata al Cairo. In un secondo momento il ministero ha comunicato che i nostri connazionali “risultano in buono stato e in corso di trasferimento su altre navi o sulle banchine”. Il Console d’Italia al Cairo, viene aggiunto, “si recherà sul posto per continuare a prestare la massima assistenza e verificare le condizioni dei connazionali di persona”.

Il tour operator Corsini Travels, una delle compagnie che stanno assistendo i passeggeri, conferma all’agenzia di stampa AdnKronos che gli italiani “sono tutti in salvo“: “Sono stati trasferiti su un’altra nave per continuare il viaggio. Abbiamo fornito loro anche assistenza medica per un controllo, e stiamo dando loro tutto il supporto, anche morale, possibile. È stato un momento difficile che spero nessuno viva nuovamente. Domani quando sorgerà il sole torneremo sulla Empress per vedere cosa possiamo recuperare: abbigliamento, documenti, e tutto il possibile da restituire ai passeggeri”.

L’incendio, spiegano dal tour operator, “è scoppiato nelle cucine di bordo, nei ponti più bassi: lo staff della nave ha attivato immediatamente l’allarme e hanno cominciato a portare i passeggeri sul ponte più alto”. Nel frattempo l’imbarcazione “è stata portata verso la riva, per permettere lo sbarco. Inoltre hanno usato le uscite di emergenza per segnalare alle altre imbarcazioni di tenersi lontane”.