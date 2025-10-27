Il mondo FQ

In arrivo il “Ciclone di Halloween”: piogge e vento forte verso la fine della settimana al Nord e sul Tirreno

Si attendono anche nubifragi su Liguria, Toscana, Lazio e Lombardia. Il maltempo dovrebbe durare fino al 31 ottobre, poi l'alta pressione farà un timido ritorno, per solo qualche giorno. "È la firma inconfondibile dell’autunno ormai maturo"
Saranno pochi i giorni di bel tempo in Italia per quest’ultima settimana di ottobre. Se lunedì e martedì le giornate saranno serene, da giovedì o venerdì il tempo potrebbe cambiare radicalmente, con l’arrivo di un vortice di bassa pressione dal nord Atlantico, già ribattezzata “Ciclone di Halloween“. L’incontro tra l’aria fredda atlantica e le correnti umide di scirocco darà origine ad abbondanti precipitazioni, venti forti e al ritorno anche della neve sulle Alpi.

Il 27 e il 28 ottobre il tempo sarà generalmente sereno con poche nuvole e temperature miti di giorno, ma da mercoledì il tempo cambierà, almeno sulle regioni settentrionali e tirreniche. Piogge sparse interesseranno Liguria, Toscana, Lazio e Lombardia. Tra giovedì 30 e venerdì 31 il maltempo si intensificherà con anche rischio di nubifragi al Nord e sul versante tirrenico. Le temperature tenderanno a calare con neve prevista intorno ai 2mila metri di quota. Lo Scirocco soffierà con intensità anche forte, intorno ai 60km/h e il Tirreno sarà molto mosso.

“In questo periodo autunnale – spiega Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeto.it – la circolazione atmosferica smette di scorrere in modo regolare da ovest a est e comincia a disegnare ampie onde: l’aria fredda inizia a scendere dal nord Europa, mentre quella mite e umida risale dal Mediterraneo. Il risultato è una continua altalena di piogge, schiarite, vento e bruschi cali di temperatura. È la firma inconfondibile dell’autunno ormai maturo: tempo si fa più dinamico, le perturbazioni più frequenti e i contrasti termici sempre più marcati”.

Per il weekend di Ognissanti il tempo dovrebbe migliorare, con timide schiarite su Nord-Ovest e regioni tirreniche. Il passaggio dell’alta pressione sarà però breve, già da lunedì 3 novembre si prevede l’arrivo di un’altra perturbazione.

