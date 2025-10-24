Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:26

Picchia brutalmente la moglie con calci e pugni: arrestato 34enne a Catania. La videosorveglianza riprende l’aggressione

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Le percosse all'interno del negozio, chiuso, della coppia. La vittima è riuscita a chiamare i soccorsi: i medici le hanno diagnosticato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico
Icona dei commenti Commenti

L’ha strattonata per i capelli, poi l’ha picchiata brutalmente. Calci, pugni, schiaffi. Anche mentre era riversa a terra. Per questo un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Catania con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti della moglie, 31enne.

Il fatto è avvenuto nella mattina di martedì 21 ottobre, ma oggi sono state diffuse le immagini di videosorveglianza del negozio della coppia dove è avvenuta l’aggressione. Dall’analisi delle immagini, i poliziotti hanno notato come il marito della vittima, dopo un breve litigio verbale, l’avesse strattonata e tirata per i capelli, per poi picchiarla brutalmente. Nonostante fosse a conoscenza dei problemi di salute della moglie, da poco operata e affetta da una patologia cronica, l’uomo l’ha colpita con calci, pugni e schiaffi, scaraventandola a terra.

A chiamare i soccorsi è stata la stessa 31enne: la donna, non appena il marito si è allontanato, ha chiamato la Polizia ma la telefonata si è interrotta perché l’uomo è tornato nella stanza, prendendo la cornetta. L’aggressore si è presentato e ha invitato gli agenti ad arrestarlo: “Sugnu u marito, mi putiti venire ad attaccari”. Poi l’uomo ha chiuso la porta del negozio dall’esterno, impedendo i soccorsi. La 31enne, però, con il volto tumefatto e una perdita di sangue alla testa, è riuscita ad arrivare fino all’uscio, aprendo ai soccorritori, prima di accasciarsi nuovamente a terra. Trasportata d’urgenza in ospedale, la donna ne è uscita con una prognosi ancora da sciogliere e la prescrizione di 45 giorni di riposo assoluto: i medici le hanno diagnosticato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico.

In un primo momento la 31enne ha riferito agli operatori di essere caduta, poi grazie a una poliziotta è riuscita a raccontare quanto accaduto: le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno confermato l’aggressione.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno avviato le indagini in modo da individuare in brevissimo tempo il luogo dove il 34enne si era nascosto. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione della madre dell’uomo, trovandolo sdraiato a letto

Dalle testimonianze raccolte tra i parenti della vittima e dell’aggressore, è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che il 34enne, in altre occasioni, si sarebbe reso protagonista di aggressioni fisiche verso la moglie, la quale avrebbe minimizzato. La donna, probabilmente per paura di ritorsioni, non aveva mai denunciato.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione