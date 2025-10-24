Il mondo FQ

Pamela Genini, l’arrivo del feretro nella chiesa della Bergamasca: i funerali della 29enne uccisa dall’ex

La 29enne è stata uccisa a Milano dall'ex compagno, Gianluca Soncin
Le immagini mostrano l’arrivo del feretro di Pamela Genini di fronte alla chiesa di Strozza, in provincia di Bergamo. La 29enne è stata uccisa sulla terrazza del suo appartamento a Milano dall’ex compagno, Gianluca Soncin, pochi secondi prima che le forze dell’ordine facessero irruzione nell’abitazione. La ragazza aveva raccontato le violenze subite alle amiche e in risposta ai sanitari che l’avevano visitata lo scorso anno aveva risposto che sì, aveva paura che Soncin potesse ucciderla.

