Era stato arrestato lo scorso maggio e oggi è arrivata la sentenza per il 30enne accusato di aver violentato un diciottenne in discoteca a Milano dopo essersi spacciato per ‘pr’ di una nota discoteca di zona corso Como, a Milano. L’uomo aveva fatto entrare gratis nel locale la vittima. Poi, secondo la ricostruzione della procura, approfittando delle sue condizioni per via dell’alcool, aveva abusato di lei. All’imputato la giudice per l’udienza preliminare ha inflitto 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale.

La gup Sonia Mancini, che ha condiviso la ricostruzione della pm Alessia Menegazzo, titolare dell’indagine condotta dalla Squadra Mobile. L’episodio, al centro del procedimento, risale allo scorso 23 novembre e non sarebbe il primo: l’uomo infatti è a giudizio per una vicenda analoga. Anche in quel caso, stando alle accuse, gli abusi sarebbero avvenuti all’interno di una discoteca, sempre con le stesse modalità. Tant’è che nel provvedimento che lo scorso maggio lo ha fatto finire ai domiciliari si parla di “allarmante ritualità“.

Secondo gli accertamenti e l’ordinanza di custodia cautelare, quella sera la vittima e un’amica sarebbero state ospitate gratuitamente al tavolo del 29enne, conosciuto il giorno prima nello stesso locale, il Tocqueville, e con cui ci sarebbe stato uno scambio di messaggi su Instagram. Quando la ragazza si è sentita male per via dell’alcol, il sedicente ‘pr’ avrebbe approfittato di lei fino a quando è riuscita a liberarsi dalla presa e a scappare. A lanciare l’allarme sono stati gestori della discoteca, allertati a loro volta dall’addetta al guardaroba che aveva sentito la vittima raccontare l’accaduto all’amica. Inoltre, lui avrebbe continuato a chiamare la giovane anche dopo gli abusi: quando veniva visitata in ospedale e si trovava in Questura per sporgere denuncia. Un atteggiamento che ha inciso notevolmente sulla vita di lei: ha cominciato ad avere “paura” che il sedicente organizzatore di eventi potesse trovarla e farle del male.