“La squadra doveva essere shakerata. Con i brocchi non si vince? È la verità”: le parole di Chivu dopo il 4-0 dell’Inter in Champions

Il tecnico nerazzurro raggiante dopo la netta vittoria contro l’Union Saint-Gilloise. Ha sottolineato la disponibilità dei giocatori rispetto alle sue idee di calcio: "Mi fa piacere quando lasciano da parte l’orgoglio"
“La squadra doveva essere capita, aveva bisogno di fiducia e di essere shakerata. I ragazzi sono bravi, hanno ancora il fuoco di fare un’altra stagione ai vertici”. Mister Christian Chivu soddisfatto, ma anche consapevole del lavoro svolto, dopo la vittoria dell’Inter per 4-0 in trasferta sull’Union Saint-Gilloise nella terza giornata di Champions league. Secondo il tecnico, i nerazzurri andavano scossi per ritrovare gli stimoli necessari, per superare lo scudetto perso e la roboante sconfitta con il Psg della scorsa annata: “Questa squadra doveva trovare la fiducia – ha spiegato Chivu ai microfoni di Sky – mettersi alle spalle quello che è stato il finale della scorsa stagione, le delusioni dopo tante aspettative per un’annata fatta bene. Il calcio a volte è molto bastardo e ti regala cose negative che ti porti dietro, l’amarezza ti fa brutti scherzi”.

L’allenatore interista si è poi concentrato sul gioiellino dell’attacco Pio Esposito, autore di un altro gol importante: “I giovani bravi meritano un’opportunità senza guardare la carta d’identità, se li aspettiamo passano gli anni e non saranno mai pronti. Bisogna provarli e vedere di che pasta sono fatti. Se hanno personalità, carattere, spirito del sacrificio e cultura del lavoro, quando li affianchi a compagni bravi diventa tutto più semplice. Bisogna credere in loro”.

Chivu nel post-partita, con la squadra a punteggio pieno in Champions, si è preso anche i complimenti di Fabio Capello. “Il merito è tutto loro, che accettano di lavorare sodo, essere allenabili e lasciare l’ego da parte – la risposta del tecnico romeno – Io spero di avere la metà della sua carriera, mister Capello. Lei è stato un top allenatore e io ho avuto la fortuna di lavorare con lei ed essere accettato da lei che mi ha portato a Roma per permettermi di giocare ad alti livelli, di questo la ringrazio”. Poi Capello ha rilanciato dicendo che con i “brocchi” non si vince. “Questo l’abbiamo imparato strada facendo da giocatore ed è la verità – ha proseguito Chivu – Però io ho la fortuna di essere dentro un gruppo fantastico, che ha margini di miglioramento nonostante la maggior parte sia fatto di nazionali di alto livello. Mi fa piacere quando accettano nuove proposte mettendosi a disposizione del gruppo, lasciando da parte l’orgoglio”.

Infine sulla prossima partita di campionato contro il Napoli, Chivu ha concluso: “Nella vita ho imparato di godermela quando si vince, senza pensare alla prossima partita. Non è mai scontato vincere, ora penso a quanto fatto di buono oggi poi penseremo al Napoli”.

