Davide Barbieri e Andrea Medri erano finiti in carcere nel 2024 con varie accuse, tra cui per bancarotta fraudolenta. Oltre 18mila clienti hanno perso i propri investimenti in bitcoin sulla loro piattaforma

Condanna a cinque anni di reclusione per Davide Barbieri e Andrea Medri, i due ex amministratori e fondatori di The Rock Trading, piattaforma un tempo leader negli investimenti in criptovalute. Entrambi erano finiti in carcere nel dicembre del 2024, dopo essere stati arrestati per bancarotta fraudolenta per un crac da circa 66 milioni di euro, false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale e infedeltà patrimoniale. Il processo con rito abbreviato che li vedeva imputati si è chiuso, dopo la sentenza di primo grado davanti alla gup di Milano Anna Calabi, anche con 14 milioni e 330mila euro di risarcimento danni a loro carico.

I due arresti, su ordinanza della gip Rossana Mongiardo, erano scattati nell’inchiesta coordinata dai pm Pasquale Addesso e Grazia Colacicco e portata avanti dai finanzieri della polizia economico-finanziaria e della polizia valutaria. Indagine che aveva accertato il “dissesto” il dissento plurimilionario, “a fronte di oltre 18 mila clienti“, che erano iscritti alla piattaforma e avevano visto sparire da un giorno all’altro i soldi.

Nel processo oltre 250 investitori, i cui soldi in bitcoin sono andati in fumo, erano stati ammessi come parti civili, per i danni patrimoniali e non solo. Per loro l’entità del risarcimento sarà stabilita in sede civile, mentre per le due società del gruppo Rock Trading, fallite nel 2023, la giudice ha disposto a carico degli imputati e a favore delle liquidazioni giudiziali provvisionali di risarcimento danni da 330mila euro per Digital Rock Holding spa e da 14 milioni di euro per The Rock Trading srl.