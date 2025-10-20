L’arbitro Livio Marinelli e il Var Rosario Abisso non saranno fermati dal designatore Gianluca Rocchi dopo l’episodio del calcio di rigore fischiato in favore del Milan contro la Fiorentina. Nel posticipo della domenica sera i rossoneri hanno vinto per 2-1 contro la formazione viola, rimontando lo 0-1 iniziale firmato Robin Gosens. Protagonista del match è stato Rafael Leao, che ha prima segnato un gran gol per l’1-1, poi ha trasformato il rigore decisivo all’86esimo.

Proprio il calcio di rigore realizzato dal portoghese è stato oggetto di polemiche nel post gara. “Questo è un errore enorme del Var, che dovrebbe richiamare l’arbitro solo in caso di errori evidenti: poi Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Noi ci stiamo giocando la vita”, ha dichiarato Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della formazione viola a San Siro.

Dall’Aia filtra invece una posizione diversa: secondo l’interpretazione dei vertici arbitrali, il difensore della Fiorentina Parisi si disinteressa del pallone e allarga volontariamente il braccio per fermare Gimenez con una lieve trattenuta: il fallo c’è, anche se la reazione dell’attaccante messicano, che cade a terra accentuando molto il contatto, non è stata apprezzata dagli arbitri. A distanza di meno di 24 ore dall’episodio, il designatore Gianluca Rocchi ha così deciso di “assolvere” arbitro e Var, non optando per la sospensione.

Pioli: “Così invitiamo i giocatori a simulare”

L’episodio ha visto protagonisti Fabiano Parisi – terzino della Fiorentina – e Santiago Gimenez, attaccante del Milan. All’80esimo, su una palla vagante in area di rigore, Gimenez prova ad arrivarci prima di un difensore della Fiorentina ma Parisi lo tocca sul collo. L’attaccante messicano cade giù con le mani sul volto e rimane per diversi minuti a terra. L’arbitro Marinelli viene richiamato al Var e dopo una on field review decide di assegnare il calcio di rigore dopo quasi 5 minuti di revisione. Sull’argomento è intervenuto anche Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nel post gara a Dazn: “La prima norma che ci hanno detto sul Var è che interviene se c’è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Ma quello che ha portato al rigore del Milan lo è? Se facciamo così, invitiamo i giocatori a simulare. Basta mettersi le mani in faccia al primo contatto e tutti fischiano”.