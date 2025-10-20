Massimiliano Allegri si aspettava una reazione, Rafael Leao ha risposto presente. Il Milan vince per 2-1 contro la Fiorentina in rimonta e – viste le sconfitte di Roma e Napoli contro Inter e Torino – vola in testa alla classifica in solitaria. Privi di Pulisic, Rabiot, Loftus-Cheek e Nkunku, i rossoneri sono stati trascinati da Leao, molto discusso prima della sosta e dopo il match contro la Juve. Il portoghese ha segnato una doppietta: un gol da fuori area per pareggiare la rete di Gosens e un calcio di rigore nel finale. E proprio il tiro dagli undici metri è stato oggetto di discussione nel post gara, con il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, e l’allenatore Stefano Pioli che hanno contestato la scelta arbitrale.

Pradè dopo Milan-Fiorentina: “Errore enorme del Var”

“Questo è un errore enorme del Var, che dovrebbe richiamare l’arbitro solo in caso di errori evidenti: poi Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Noi ci stiamo giocando la vita”, così Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della formazione viola a San Siro. A far discutere è l’episodio del calcio di rigore fischiato al Milan all’85esimo, sul punteggio di 1-1.

Palla vagante in area di rigore, Gimenez prova ad arrivarci prima di un difensore della Fiorentina ma Parisi lo tocca appena sul collo. L’attaccante messicano cade giù con le mani sul volto e rimane per diversi minuti a terra. L’arbitro Marinelli viene richiamato al Var e dopo una on field review decide di assegnare il calcio di rigore. “È scandaloso. Gimenez è rimasto a terra un sacco di tempo e non l’hanno nemmeno sfiorato. È una brutta immagine da vedere. Una situazione grottesca. Oggi non meritavamo di perdere. Poco prima è stato dato un giallo per un fallo su Ranieri, che poteva essere anche rosso”.

Il direttore della Fiorentina ha poi parlato anche della difficile situazione di classifica della Fiorentina, oggi ultima con 3 punti insieme a Pisa e Genoa. “Solo Pioli ci può tirare fuori da questa situazione. Il resto è colpa mia. A Firenze c’è contestazione. La proprietà mi ha messo a disposizione 90 milioni. Se c’è un colpevole, sono io. Pioli merita fiducia. Se c’è una persona che merita di essere cacciata, quella sono io”.

Pioli: “Così si invitano i giocatori a simulare”

A parlare dell’arbitraggio e dell’episodio del rigore è stato anche Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nel post gara a Dazn: “La prima norma che ci hanno detto sul Var è che interviene se c’è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Ma quello che ha portato al rigore del Milan lo è? Se facciamo così, invitiamo i giocatori a simulare. Basta mettersi le mani in faccia al primo contatto e tutti fischiano”.