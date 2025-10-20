Venti giorni fa si era sottoposta ad un intervento di liposuzione a Istanbul, ma a causa di un imprevisto durante l’operazione era finita in terapia intensiva. Milena Mancini non è più riuscita a riprendersi. Imprenditrice 50enne di Isola dei Liri, lascia due figlie per conseguenze non ancora chiarite dell’intervento estetico.

Al momento non ci sono conferme dirette da parte delle autorità sanitarie, ma come ha affermato Luigi di Palma, zio di Milena, sembrerebbe che “durante l’intervento” ci sia stata “una complicanza e sembra che abbia contratto un’infezione in questa clinica. Evidentemente le conseguenze erano irreversibili”. Per la famiglia è una notizia sconvolgente, “noi famigliari non siamo stati informati della questione, non sapevamo che Milena fosse andata in Turchia per questo intervento estetico”. Milena, racconta l’uomo all’Adnkronos, era una donna “determinata e capace era un’imprenditrice. Ha fatto esperienze nell’ambito finanziario e bancario e, da qualche anno, era nell’ambiente immobiliare”. Lo zio descrive Milena come una persona “solare, andava d’accordo con tutti. La sua determinazione derivava dalla famiglia che è sempre stata piena di iniziativa”.

Milena Mancini era un agente immobiliare e figlia dell’industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. Non è ancora noto quando la salma farà ritorno in Italia.