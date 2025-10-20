Il cadavere di un uomo è stato trovato domenica 19 ottobre in alta montagna, in Valtellina. Il ritrovamento è avvenuto, attorno alle 11.30, a 2.400 metri di quota nella zona del Passo del Barbacan, sul sentiero Roma, in territorio comunale di Val Masino (Sondrio). Si tratta di un cittadino originario di Piombino (nel Livorno) alla cui identificazione si è giunti tramite la targa dell’auto.

Alcuni escursionisti di passaggio domenica hanno intravisto il corpo riverso a terra. Le indagini sono in corso da parte del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio. In piazzola, a San Martino di Val Masino anche i tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino.

Nel tardo pomeriggio, considerate le condizioni meteo avverse in quota, dove la visibilità è minima, per la fitta nebbia, la Procura di Sondrio ha optato per il rinvio alla giornata di lunedì delle operazioni di recupero. L’ipotesi è che l’escursionista sia morto a causa di un malore. La famiglia non aveva notizie da alcune settimane.

FOTO DI ARCHIVIO