Ultimo aggiornamento: 9:38

Milano, assale due persone in strada con il machete: arrestato un 19enne

di F. Q.
Il giovane, nel corso di una lite cominciata in piazza XXIV maggio, ha colpito due persone in varie parti del corpo con una lama lunga 40 centimetri. Arrestato per tentato omicidio
Prima la lite, poi l’assalto con il machete. Un 19enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver ferito due persone con un machete a Milano. Secondo quanto ricostruito, gli agenti della polizia locale di via Custodi hanno sentito provenire delle urla per la strada. Quando sono intervenuti, hanno visto il giovane che, nel corso di una lite cominciata in piazza XXIV maggio, stava colpendo due persone in varie parti del corpo con un machete lungo 40 centimetri. L’uomo aveva già ferito i rivali che, ricoverati in ospedale, hanno avuto 20 e 30 giorni di prognosi. Il 19enne, di origine tunisina, è stato bloccato e arrestato dagli agenti.

