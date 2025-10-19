Il mondo FQ

Memorandum Italia-Libia, migranti e ong chiedono lo stop e si rivolgono a Meloni: “Ti accusiamo di crimini contro l’umanità”

di Angela Nittoli
I manifestanti hanno srotolato sul palco cartelli coi volti degli esponenti del governo, con la scritta "Wanted for crimes against humanity"
Refugees in Libya, il movimento formato da sopravvissuti alle carceri libiche, scende in piazza per ribadire il proprio no al Memorandum Italia-Libia, l’accordo siglato nel 2017 durante il governo Gentiloni, quando Marco Minniti era ministro dell’Interno e riconfermato per altri 3 anni in Parlamento il 15 ottobre scorso, con 153 voti favorevoli, 112 contrari e 9 astenuti. “Quello che sta succedendo in Libia a livello storico è una vergogna – spiega Abraham Tesfai, di Refugees in Libya – un domani il governo italiano dovrà rispondere di questo accordo, per questo noi diciamo che siamo ancora in tempo per bloccarlo e salvare tutte le persone detenute”. Durante il presidio organizzato in piazza Vidoni, a pochi passi da Palazzo Madama e in cui erano presenti diverse Ong, gli attivisti hanno raccontato le loro esperienze nei lager libici, hanno messo in scena delle performance e un finto processo nei confronti di alcuni dei politici italiani, come Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, accusati di complicità con le milizie e il governo libico. I manifestanti hanno srotolato sul palco dei cartelli con i volti degli esponenti del governo, con la scritta “Wanted for crimes against humanity”, ricercato per crimini contro l’umanità.

