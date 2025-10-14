Il mondo FQ

Quartiere invaso dall’odore di marijuana: arrestato un 35enne nel Bellunese. Aveva quaranta piante di cannabis in casa

Seguendo la "scia" olfattiva fino alla fonte, i militari della compagnia di Feltre sono arrivati alla scoperta. Le piante e il prodotto sono stati sequestrati
Quaranta piantine di cannabis e 8,5 chili di marijuana in fase di essiccazione sono stati trovati dai carabinieri nell’abitazione di un 35enne ad Alano di Piave, frazione di Setteville in provincia di Belluno. Ad attirare l’attenzione dei vicini il fortissimo odore che aveva invaso l’intero quartiere: seguendo la “sciaolfattiva fino alla fonte, i militari della compagnia di Feltre sono arrivati alla scoperta.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e le piante e il prodotto sono stati sequestrati.

