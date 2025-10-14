“Duce, duce”: cori per Mussolini e saluti romani degli studenti all’Istituto Ruiz di Roma – Video

“Duce, duce”. Cori e saluti romani in onore di Benito Mussolini in classe. Oggi, 14 ottobre, è stato diffuso un video nel quale si vedono alcuni studenti dell’Istituto Superiore Vincenzo Ruiz di Roma mentre urlano “Duce” e fanno il saluto romano. “Questo è inaccettabile, nelle scuole non c’è spazio per chi esalta il periodo più buio della storia italiana. Vogliamo scuole che non lascino spazio al fascismo, ma che lo sappiano decostruire”, ha dichiarato la Rete degli Studenti Medi del Lazio in un comunicato alla stampa.
