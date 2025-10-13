L'attaccante francese è fuori per un problema al polpaccio dalla sfida contro lo Slavia Praga e mira a rientrare contro il Napoli

Non solo appassionati di calcio, fantacalcio e tifosi delle varie squadre: anche qualche giocatore è “nemico” della sosta per le nazionali. Lo conferma Marcus Thuram, calciatore chiaramente nel giro della Francia, ma non convocato a causa di un infortunio al polpaccio che lo tiene fuori dalla sfida contro lo Slavia Praga. L’attaccante dell’Inter continua l’iter riabilitativo ad Appiano Gentile e lo fa lavorando da solo in palestra.

Thuram ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui ha fotografato la palestra del centro sportivo dell’Inter totalmente deserta – con solo probabilmente un collaboratore sullo sfondo – scrivendo: “Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio“, con tre emoji tristi a completare tutto. Thuram – come si vede sia sui social dell’Inter che sui suoi personali – è spesso tra i più simpatici e divertenti nello spogliatoio nerazzurro, autore di diversi scherzi ai compagni soprattutto in palestra, appunto. Ma manca ormai poco, poi Thuram non sarà più “solo”, visto che già oggi – lunedì 13 ottobre – Alessandro Bastoni, squalificato per la sfida dell’Italia contro Israele, tornerà a Milano.

Intanto l’attaccante francese è ancora alle prese con un infortunio e visti i tantissimi calciatori dell’Inter convocati con le rispettive nazionali, è spesso costretto ad allenarsi da solo o in compagnia dei pochissimi effettivi rimasti a Milano. Prosegue senza intoppi il suo iter di recupero verso il rientro in campo: Thuram non sarà a disposizione contro la Roma, ma proverà a tornare – almeno in panchina – già nel match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise di martedì 21 ottobre. La domenica successiva c’è lo scontro diretto contro il Napoli: l’obiettivo è riaverlo in campo per quella data.