Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 10:07

Inter, l’infortunio di Thuram è grave: Chivu perde il suo attaccante nel mese decisivo, ecco quali partite salterà

di Daniele Fiori
Il francese ha accusato un risentimento al bicipite femorale: "La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana". L'obiettivo è rientrare almeno contro il Napoli
Inter, l’infortunio di Thuram è grave: Chivu perde il suo attaccante nel mese decisivo, ecco quali partite salterà
Icona dei commenti Commenti

L’ottimismo fatto trapelare da Marcus Thuram dopo la vittoria a San Siro contro lo Slavia Praga è stato brutalmente smentito dall’esito degli esami: l’attaccante dell’Inter ha accusato un risentimento al bicipite femorale. Che significa nella pratica? “La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”, si legge nel comunicato del club. Ma le informazioni che trapelano sono chiare: Thuram starà fermo circa un mese. Il suo ottobre, calcisticamente parlando, potrebbe essere già finito: una tegola per Cristian Chivu, che proprio nelle prossime settimane giocherà tanti match decisivi per il futuro della stagione, sia in Serie A che in Champions League.

Thuram infatti salterà certamente la sfida di sabato contro la Cremonese e poi avrà un po’ di tempo per recuperare, visto che ovviamente non risponderà alla chiamata della Francia di Didier Deschamps. È l’unica buona notizia. Finita la pausa per le Nazionali, infatti, difficilmente tornerà subito a disposizione di Chivu. Salterà anche le partite contro la Roma e i belgi del St. Gilloise. Il grande obiettivo di Thuram potrebbe essere il big match del 25 ottobre contro il Napoli, ma subito dopo l’Inter affronterà in rapida successione Fiorentina, Verona, Kairat Almaty in Champions e la Lazio. In Europa i nerazzurri dovranno fare 6 punti su 6 per evitare guai, mentre in campionato non dovranno fallire i tre/quattro scontri diretti per restare vicini alla vetta.

In questo periodo decisivo, Chivu quindi dovrà fare a meno di Thuram, almeno per un po’. Il rovescio della medaglia è la grande occasione per Pio Esposito e per Ange-Yoan Bonny. Se Lautaro sarà chiamato agli straordinari e a trascinare l’attacco, i suoi due giovani colleghi di reparto dovranno dimostrare di essere all’altezza: l’anno scorso le prestazioni degli attaccanti di riserva sono state tra i fattori decisivi dello scudetto perso dai nerazzurri. Ora la squadra di Chivu affronterà il primo vero test per capire se le forze fresche porteranno la svolta e i gol necessari.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione