Il francese ha accusato un risentimento al bicipite femorale: "La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana". L'obiettivo è rientrare almeno contro il Napoli

L’ottimismo fatto trapelare da Marcus Thuram dopo la vittoria a San Siro contro lo Slavia Praga è stato brutalmente smentito dall’esito degli esami: l’attaccante dell’Inter ha accusato un risentimento al bicipite femorale. Che significa nella pratica? “La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”, si legge nel comunicato del club. Ma le informazioni che trapelano sono chiare: Thuram starà fermo circa un mese. Il suo ottobre, calcisticamente parlando, potrebbe essere già finito: una tegola per Cristian Chivu, che proprio nelle prossime settimane giocherà tanti match decisivi per il futuro della stagione, sia in Serie A che in Champions League.

Thuram infatti salterà certamente la sfida di sabato contro la Cremonese e poi avrà un po’ di tempo per recuperare, visto che ovviamente non risponderà alla chiamata della Francia di Didier Deschamps. È l’unica buona notizia. Finita la pausa per le Nazionali, infatti, difficilmente tornerà subito a disposizione di Chivu. Salterà anche le partite contro la Roma e i belgi del St. Gilloise. Il grande obiettivo di Thuram potrebbe essere il big match del 25 ottobre contro il Napoli, ma subito dopo l’Inter affronterà in rapida successione Fiorentina, Verona, Kairat Almaty in Champions e la Lazio. In Europa i nerazzurri dovranno fare 6 punti su 6 per evitare guai, mentre in campionato non dovranno fallire i tre/quattro scontri diretti per restare vicini alla vetta.

In questo periodo decisivo, Chivu quindi dovrà fare a meno di Thuram, almeno per un po’. Il rovescio della medaglia è la grande occasione per Pio Esposito e per Ange-Yoan Bonny. Se Lautaro sarà chiamato agli straordinari e a trascinare l’attacco, i suoi due giovani colleghi di reparto dovranno dimostrare di essere all’altezza: l’anno scorso le prestazioni degli attaccanti di riserva sono state tra i fattori decisivi dello scudetto perso dai nerazzurri. Ora la squadra di Chivu affronterà il primo vero test per capire se le forze fresche porteranno la svolta e i gol necessari.