Come sta Thuram? Lui rassicura: “Solo crampi”. Ma l’Inter non si fida: gli esami in programma

“Penso sia una piccola cosa, non penso sia qualcosa di grave”. Così Marcus Thuram dopo l’infortunio in Inter-Slavia Praga che l’ha costretto a uscire al 67esimo per lasciare spazio a Bonny. C’è ansia e preoccupazione per le condizioni dell’attaccante francese, che nel match di Champions League ha accusato un problema fisico ed è stato immediatamente sostituito. Mvp della partita, Thuram ha ieri deliziato e divertito il pubblico di San Siro nel corso della sfida vinta per 3-0 dai nerazzurri: dribbling, accelerazioni, giocate di qualità, un assist a Dumfries per il 2-0 e colpi di tacco smarcanti, come quello per Bastoni in occasione del terzo gol segnato da Lautaro Martinez.

E proprio dopo quel colpo di tacco, Thuram ha iniziato a zoppicare e toccarsi la coscia sinistra. Chivu lo ha immediatamente sostituito (la staffetta con Bonny era già prevista) e il francese ha lasciato il campo con una standing ovation del pubblico, claudicante. Da subito c’è stata apprensione per le sue condizioni, ma solo gli esami strumentali a cui dovrà sottoporsi oggi – 1 ottobre – chiariranno l’entità del problema avuto. Lui ha rassicurato tutti nel post gara, minimizzando l’accaduto. Ma anche a fine partita non era fluido nella camminata e continuava a zoppicare. Anche Chivu è in apprensione: “Ha detto di avere avuto un crampo, ma nelle prossime ore valuteremo. Non lo so”, ha dichiarato l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa.

Probabile che a prescindere dall’esito degli esami, Thuram riposerà contro la Cremonese, nella sfida in programma sabato 4 ottobre alle ore 18:00 a San Siro, approfittando poi della sosta per tornare al meglio. Chivu potrebbe dare una chance dal primo minuto ad Ange-Yoan Bonny o a Pio Esposito, con Lautaro che a questo punto potrebbe giocare la terza partita in sette giorni dopo il problema fisico avuto nelle scorse settimane.