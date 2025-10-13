Eseguiva lavori di giardinaggio con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato, eppure per Inps e Inail era cieco assoluto e di conseguenza titolare di un sussidio di invalidità. I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno eseguito controlli incrociati e pedinamenti e quindi denunciato l’uomo alla Procura per truffa ai danni dello Stato. Secondo le indagini il finto cieco, un 70enne, ha percepito indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al milione di euro.

L’operazione trae origine dall’incrocio dei dati dei beneficiari di prestazioni assistenziali con i database della finanza. Per due mesi le Fiamme gialle di Arzignano (Vicenza) hanno monitorato l’uomo con pedinamenti e riprese video, ricostruendo come fin dal 1972 fosse titolare di rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta. L’attività si è conclusa con l’esecuzione di una verifica fiscale che ha consentito di sottoporre a tassazione oltre 200mila euro di presunti proventi illeciti pari alle rendite indebitamente percepite dal settantenne nell’ultimo quinquennio, periodo per il quale risulta ancora possibile procedere all’accertamento.