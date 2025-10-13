Quattromila euro di bottino, tutto in carte Pokémon. È il furto messo a segno in un’edicola di Brescia, a pochi passi dal tribunale dei minori. I ladri, dopo aver sfondato la vetrina, sono fuggiti con decine di carte Pokémon e modellini di auto. Non è la prima volta che l’attività viene colpita. Negli ultimi anni l’edicolante ha subito due rapine a mano armata e diversi furti: gratta&vinci, biglietti dei mezzi pubblici, zaini scolastici, cuffie e altra merce di valore. Nel complesso, i danni subiti ammontano a oltre 13mila euro. “Si tratta di prodotti molto richiesti, facilmente rivendibili online”, spiega la titolare, che lancia un appello alle istituzioni: “Servono telecamere di videosorveglianza, è l’unico modo per tutelarsi. Chi agisce qui non ha paura di niente”. L’edicola si trova in una zona centrale e illuminata, tra il tribunale e un hotel, ma per la commerciante “la sicurezza è solo un’illusione”.