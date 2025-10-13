Una nuova offerta choc, che promette di scuotere le fondamenta del sistema calcio. Il club saudita dell’Al-Hilal è pronto a pagare 400 milioni di euro per Lamine Yamal, fuoriclasse del Barcellona e stella più luminosa del calcio mondiale. A soli 18 anni, Yamal è già il calciatore più apprezzato al mondo e ha sfiorato il Pallone d’Oro. L’Arabia Saudita vuole strapparlo all’Europa per farne un simbolo del suo campionato: l’Al-Hilal, allenato da Simone Inzaghi, è il club più in vista della Premier saudita, soprattutto dopo l’ultimo exploit al Mondiale per club.

La cifra di 400 milioni di euro rappresenterebbe ovviamente il più grande trasferimento nella storia del calcio mondiale. Yamal ha appena prolungato il suo contratto con il Barcellona fino al 2031, con uno stipendio vicino ai 21 milioni di euro all’anno. Tuttavia, l’offerta dell’Al-Hilal mette in dubbio la sua permanenza al Camp Nou: al giovane talento spagnolo verrebbe offerto un contratto di sette stagioni.

Secondo quanto riferito dalla Catalogna, il Barcellona avrebbe inizialmente rifiutato l’offerta, ribadendo la sua intenzione di tenere Lamine Yamal come elemento chiave del suo progetto sportivo. Tuttavia, la pressione finanziaria e l’ambizione del giocatore potrebbero complicare questa situazione. Fonti vicine allo spogliatoio blaugrana indicano infatti che Yamal è frustrato dalle critiche pubbliche del suo allenatore, Hansi Flick. Il tecnico tedesco ha sottolineato la necessità di migliorare l’intensità e la concentrazione della squadra, che hanno portato a tensioni interne.

Sebbene Flick abbia difeso il suo stile di gioco, alcuni giocatori, tra cui Yamal, hanno espresso il loro malcontento per la mancanza di supporto e comprensione. Questa situazione ha dato adito a speculazioni sulla possibile volontà di Yamal di lasciare il Barcellona se la situazione non dovesse migliorare. L’offerta di Al-Hilal potrebbe essere vista come allettante per il giovane esterno, sia dal punto di vista sportivo che finanziario. La prossima sessione di calciomercato sarà cruciale per capire se l’Arabia Saudita per la prima volta nella storia riuscirà a strappare all’Europa la sua stella più grande ancora prima che esploda definitivamente.