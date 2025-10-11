Nell’era del duopolio Alcaraz-Sinner qualcuno già si lamentava dell’assenza di sorprese. Eccoli accontentati: in finale al Masters 1000 di Shanghai c’è Valentin Vacherot, emerito sconosciuto anche per molti appassionati di tennis prima di questo torneo. Monegasco, 26 anni, una carriera fin qui da onesto mestierante della racchetta che gli valeva la posizione numero 204 della classifica mondiale: ha battuto niente di meno che Novak Djokovic, il grande favorito per la vittoria del torneo dopo l’assenza di Alcaraz e il ritiro di Sinner. Un clamoroso 6-3, 6-4 vale una delle più grandi imprese della storia recente del tennis maschile, dove prima l’epoca dei Big Four (Federer, Nadal, Djokovic, Murray) e poi l’avvento dei due nuovi cannibali ha sempre ridotto all’osso lo spazio per meteore e sorprese.

Ovviamente non si può non sottolineare che questo exploit sia dovuto alle assurde condizioni climatiche che hanno caratterizzato tutto il torneo di Shanghai: una situazione imbarazzante per un Masters 1000. Non a caso anche nell’altra semifinale ci sono un giocatore in crisi, Daniil Medvedev, e un’altra sorpresa, Arthur Rinderknech. Il caldo e l’umidità hanno messo ko tanti big e lo stesso Djokovic è arrivato oggi stremato, dopo aver sofferto non poco nei turni precedenti: gli acciacchi e il mal di schiena ne hanno condizionato la prestazione, come testimoniano i tre medical time out chiamati dal serbo.

Va dato però il giusto merito a Vacherot, che ha cominciato il torneo lunedì 29 settembre battendo nel primo turno di qualificazioni l’americano Basavareddy. Poi si è guadagnato l’accesso nel tabellone principale, ha battuto Bublik, Machac, Griekspoor (che aveva beneficiato del ritiro di Sinner) e per ultimo Rune. Insomma, ha comunque dovuto far fuori tanti giocatori che avevano l’ambizione di arrivare dove adesso si trova il monegasco: a giocarsi il titolo 1000 di Shanghai.

Vacherot battendo Djokovic è diventato il giocatore col ranking Atp più basso a qualificarsi alla finale di un torneo Masters 1000, oltre che il primo tennista a qualificarsi per la finale di un 1000 avendo vinto solo una partita di singolare nel circuito Atp primo del via di questo torneo. Già, prima di questo torneo la carriera di Vacherot aveva come due highlight la partecipazione al Roland Garros 2024 e la posizione numero 110, suo best ranking. Tutto superato da quanto accaduto a Shanghai: da lunedì prossimo il monegasco sarà improvvisamente numero 60 al mondo. A meno che non dovesse vincere il torneo, perché a quel punto entrerebbe perfino in top 50. Un sogno ad occhi aperti.