“Qui gioia ma anche attesa. Ai giornalisti chiedono qual è l’idea di Israele nel mondo”: la testimonianza dell’inviato del Fatto Riccardo Antoniucci

di Riccardo Antoniucci
Dalla piazza degli ostaggi a Tel Aviv il racconto della situazione in attesa del possibile rilascio degli ostaggi
Dalla piazza degli ostaggi a Tel Aviv in Israele, l’inviato del Fatto Quotidiano Riccardo Antoniucci racconta la situazione in attesa del prossimo rilascio degli ostaggi israeliani previsto per lunedì. “Oggi c’è uno spirito diverso nella piazza, più gioia”, spiega il cronista, sottolineando che “nessuno però è felice fino in fondo” perché c’è ancora “attesa”.

