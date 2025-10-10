8 partite, 7 vittorie e un solo pareggio. Il Galatasaray vola in Turchia ed è già a +5 dal Trabzonspor secondo in classifica. Un stagione iniziata benissimo sia per i tanti giocatori di qualità presenti in rosa, sia per l’esperienza, il rigore e la disciplina di giocatori di maggior esperienza. Tra questi c’è Ilkay Gundogan, 34enne che da settembre ha firmato con il club turco ed è già un punto fermo del centrocampo dell’allenatore Okan Buruk.

L’ex Manchester City – secondo quanto raccontato da ‘343 Digital’ – sarebbe stato protagonista di un episodio particolare che ha subito fatto il giro del web. Gundogan infatti è impazzito quando nelle cucine e nelle sale da pranzo del club ha visto dei barattoli di Nutella, pronti a essere aperti in caso di richiesta di un calciatore. “Cosa ci fa qui?”, avrebbe chiesto il centrocampista tedesco. E senza ottenere una risposta, ha chiesto di rimuoverli immediatamente. Richiesta esaudita, visto che il club ha vietato la Nutella ai calciatori. Il calciatore si sarebbe anche recato poi in cucina, a verificare che ci fossero solo cibi salutari e buoni per i pranzi e le cene di squadra.

Un evento curioso, ma emblematico e che dimostra quanto sia importante un giocatore d’esperienza come Gundogan nello spogliatoio. L’ex Manchester City infatti ha giocato la sua prima partita con il Galatasaray il 13 settembre e ha poi sempre giocato dal primo minuto a eccezione della settima giornata, in cui ha riposato in vista della sfida di Champions League poi vinta contro il Liverpool.