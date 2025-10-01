“Oggi il Liverpool non gioca a calcio, ma a basket. Si va da una parte all’altra del campo senza controllo: una grande squadra non può permetterselo”. La spietata analisi porta la firma di Jamie Carragher, bandiera dei Reds e oggi apprezzato volto televisivo della CBS come opinionista fisso del programma sulla Champions League, condotto da Kate Scott, insieme a Micah Richards e Thierry Henry. I tre ex calciatori stavano appunto commentando la partita più clamorosa del martedì europeo: la sconfitta del Liverpool di Arne Slot contro i turchi del Galatasaray. Peraltro, la seconda consecutiva dopo il ko in campionato contro il Crystal Palace.

Carragher è durissimo contro Slot: il Liverpool “non è una squadra di alto livello”, ma a suo parere oggi mostra in campo “un caos totale”. La solidità dei Reds dominatori dell’ultima Premier League sembra un lontano ricordo: “Non è questione di risultati, ma di come si gioca. I segnali si vedevano dall’inizio: il Liverpool ha rischiato grosso anche contro il Newcastle, che era in dieci. E contro il Palace ha concesso troppe occasioni, più di qualunque altra squadra in Premier”, ha spiegato Carragher. I Reds ieri sera in Champions hanno perso 1 a 0 a Istanbul, per via di un rigore trasformato da Victor Osimhen. Per l’ex difensore la sconfitta però non è così sorprendete: “Slot deve sistemare la situazione”.

La situazione del Liverpool è sorprendete, se si pensa che la squadra vincitrice dell’ultima Premier ha speso mezzo miliardo di euro per rinforzarsi nel corso dell’estate. Sulla carta, dovrebbe essere ancora più forte. Invece sta facendo fatica a trovare equilibrio e alcuni colpi stanno deludendo. Carragher, ad esempio, ce l’ha anche con Florian Wirtz, arrivato in estate per 150 milioni di euro: “Non è in forma, sembra fuori contesto. È giovane e avrà tempo per crescere, ma per ora andrebbe lasciato fuori: il Liverpool deve ritrovare certezze e tornare alla compattezza dello scorso anno”. “In questo momento è un disastro“, conclude Carragher.