Federer torna in campo a 44 anni: giocherà a Shanghai con due attori

Roger Federer tornerà in campo a Shanghai. Come nel 2024, il campione svizzero sarà protagonista dell’evento ‘Roger & Friends Celebrity Doubles Match’, un match di esibizione di doppio che si svolgerà al termine della sessione di gioco di venerdì 10 ottobre sul Centrale della Qizhong Forest Sports City Arena. Federer scenderà in campo con gli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu, e con l’ex tennista Jie Zheng, campionessa slam in doppio agli Australian Open e Wimbledon 2006.

Lo svizzero è arrivato a Shanghai martedì ed è stato calorosamente accolto all’Aeroporto Internazionale di Pudong (PVG) dal Direttore del Torneo, Michael Luevano. Molto amato in Cina e due volte vincitore del torneo, Federer ha condiviso sorrisi e saluti al suo arrivo, segnando un momento speciale per i fan che attendevano con impazienza la sua presenza al torneo. “Shanghai occupa un posto speciale nel mio cuore, e vedere il tennis prosperare qui è incredibilmente gratificante,” ha dichiarato a Forbes.com Federer che ha anche inaugurato i campi da tennis recentemente rinnovati nella Prima Scuola Sportiva Giovanile Amatoriale del Distretto di Xuhui.

Federer, che nelle scorse settimane era finito sulle prime pagine sportive per la critica agli organizzatori dei tornei (“così la finale sarà sempre Sinner-Alcaraz”), aveva anche manifestato l’intenzione di creare un Fedal tour, una serie di match itineranti contro Rafa Nadal. “Ultimamente ho giocato molto, sto cercando di mantenermi in forma. E so che Rafa è aperto all’idea di giocare un po’ a tennis. Magari potremmo organizzare un tour“, aveva dichiarato il campione svizzero a NCBC durante la Laver Cup, torneo di cui è ambasciatore.

“Magari potremmo creare un tour, potremmo chiamarlo Fedal Tour. Sarebbe fantastico“, aveva proseguito Federer, che aveva poi approfondito il discorso nell’ormai famoso podcast di Andy Roddick. “Con Rafa abbiamo discusso della possibilità di giocare un’esibizione per un po’. L’ho visto quest’estate e quando gli ho chiesto quando aveva giocato a tennis l’ultima volta, era a novembre, quindi non è pronto“