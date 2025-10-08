Non solo ingaggi delle squadre per cui ha giocato, ma anche sponsorizzazioni e talento nel valorizzare l'immagine e il suo marchio CR7

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore con un patrimonio miliardario. Bloomberg Billionaires Index stima la ricchezza in 1,4 miliardi di dollari. Il fuoriclasse portoghese, ora in forze all’Al-Nassr, ha costruito il proprio patrimonio grazie alla monetizzazione della sua immagine anche con sponsorizzazioni come quelle di Armani, Nike e Castrol, senza dimenticare gli investimenti finanziari e il suo brand, CR7.

Secondo i calcoli di Bloomberg, Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendio tra il 2002 e il 2023. Ha anche firmato un accordo decennale con Nike per quasi 18 milioni di dollari all’anno e altre sponsorizzazioni con marchi come Armani e Castrol, aggiungendo oltre 175 milioni di dollari al suo patrimonio netto.

Il suo trasferimento all’Al-Nassr nel 2023 gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari all’anno in stipendi e bonus esenti da imposte, oltre a vantaggi come un bonus alla firma di 30 milioni di dollari. A giugno ha firmato un nuovo prolungamento del contratto con la squadra saudita che, a quanto si dice, vale più di 400 milioni di dollari.

Oltre che sul campo, la sfida con Lionel Messi continua anche sul patrimonio. Per molto tempo i patrimoni si eguagliavano o quasi, ma nel 2023 le loro posizioni si sono drasticamente separate, con il trasferimento di Ronaldo nel Golfo e l’ingresso di Messi nell’Inter Miami, squadra della Major League Soccer. Tuttavia, l’argentino intascherà una quota del club statunitense una volta ritiratosi, un accordo che potrebbe portarlo di nuovo alla pari con il suo rivale di sempre.