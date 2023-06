Lionel Messi non torna al Barcellona e proseguirà la sua avventura calcistica in Mls, all’Inter Miami. E’ stato lui stesso ad annunciarlo in una intervista rilasciata ai quotidiani sportivi catalani ‘Mundo Deportivo‘ e ‘Sport‘. “Ero entusiasta di poter tornare – ha raccontato l’attaccante argentino, che il 30 giugno lascerà il Paris Saint-Germain a parametro zero – Ma dopo aver vissuto quello che ho vissuto e l’addio che ho avuto, non volevo trovarmi di nuovo nella stessa situazione: aspettare di vedere cosa sarebbe successo e vedere il mio futuro nelle mani di un altro”. E di fronte alla domanda che si tratti anche di una questione economica, Messi ha negato: “Con il Barcellona l’intenzione c’era, ma non abbiamo potuto anticipare nulla, non abbiamo nemmeno parlato formalmente di soldi. Se fosse stata una questione di soldi sarei andato in Arabia o altrove. La verità è che la mia decisione era per l’altra parte e non per soldi”.

Messi nel corso dell’intervista ha spiegato di aver sentito che “il Barcellona avrebbe dovuto vendere dei giocatori o abbassare gli stipendi, e la verità è che non volevo affrontare tutto questo né farmi carico di ottenere qualcosa che avesse a che fare con tutto ciò”. Da qui la decisione di “andare a Miami, anche se non ho ancora chiuso al 100%, mancano alcuni dettagli ma abbiamo deciso di proseguire su questa strada – ha concluso – Se l’opzione Barcellona non fosse andata a buon fine avevo deciso di lasciare l’Europa, allontanarmi dai riflettori e pensare di più alla mia famiglia“.